2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Tizenkét országból csaknem kétszáz zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az ötödik JazzFest Budapesten. Június 27-tõl július 5-ig koncertet ad mások mellett Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd.
Világsztárok és magyar zenészek a JazzFest Budapest programjában

Tizenkét országból csaknem kétszáz zenész, köztük számos világsztár lép színpadra az ötödik JazzFest Budapesten. Június 27-től július 5-ig koncertet ad mások mellett Al Di Meola, Pat Metheny, Marcus Miller és Charles Lloyd.

„Egy város attól lesz igazán értékes, ha minél több olyan kulturális rendezvénye van, amely bevonja a lakosságot. A JazzFest Budapest ilyen, és bár az elmúlt időszakban számos nehézséggel néztünk szembe, a főváros támogató hozzáállásával sikerült idén is megszervezni” – mondta Kleb Attila fesztiváligazgató a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy miközben a szervezők fantasztikus programot állítottak össze, a fesztivállal a világ élvonalába tartozó magyar dzsessz is eljuthat azokhoz, akiket eddig kevésbé tudott megszólítani.

„A dzsessz nemcsak zene, kultúra, hanem egy vízió arról, hogy milyen világban szeretnénk élni” – hangsúlyozta a főpolgármester, kiemelve, hogy a tíznapos rendezvény fő helyszíne a Városház Park.

Kleb Attila beszámolt arról, hogy a 2026-os rendezvény számos kerek évfordulóhoz kapcsolódik: 100 éves született a műfaj két meghatározó zenésze, Miles Davis és John Coltrane, 15 éve ünnepeljük a nemzetközi jazz napot, ötödik évébe lépett a Budapest JazzFest, amelyen az idén 70 éves Borbély Mihály, a hazai dzsessz kiemelkedő alakja is fellép.

„Ez egy olyan program, amelyre az egész világ odafigyel, a külföldi sajtó is komoly érdeklődést mutat”

– fűzte hozzá.

A fellépő számos világsztár között lesz a gitárzene élő legendája, Al Di Meola, napjaink egyik legnagyobb hatású és legsokoldalúbb muzsikusa, aki június 28-án ad műsort. Június 30-án játszik Pat Metheny: a többszörös Grammy-díjas amerikai gitárvirtuóz legújabb projektjével, a Side-Eye III+-szal érkezik, amelyben a fiatal amerikai dzsesszgeneráció tehetségeivel dolgozik együtt. Kvartettjével érkezik a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, a hamarosan 88 éves Charles Lloyd: az amerikai szaxofonos július 1-jén ad koncertet.

A trombitás Miles Davis és a szaxofonos John Coltrane öröksége előtt tiszteleg Terence Blanchard trombitás és John Coltrane fia, Ravi Coltrane szaxofonos június 27-én az általuk vezette zenekarral. A basszusgitáros világsztár, Marcus Miller We Want Miles! projektje szintén izgalmas tisztelgést ígér Miles Davis előtt. A supergroupban Miller mellett Mike Stern (gitár), Bill Evans (szaxofon), Mino Cinelu (ütőhangszerek), Russell Gunn (trombita), Brett Williams (billentyűs hangszerek) és Anwar Marshall (dob) játszik július 2-án a Városháza Parkban.

A felhozatalban természetesen a hazai dzsessz-színtér számos kiválósága megtalálható. A 70 éves fúvóshangszeres, Borbély Mihály ezúttal egy alkalmi formációval játszik, amelyben két világsztár, a francia-svájci Erik Truffaz (trombita) és az izraeli Shai Maestro (zongora) zenél vele július 1-jén. A hazai felhozatalban szerepel mások mellett a Skylark Metropolian, a Trio Midnight, Gyémánt Bálint, a Bacsó Kristóf Triad, a Nagy Emma Quintet és az Oláh Krisztián Quartet.

A fesztiváligazgató felidézte, hogy tavaly pályáztak a Nemzeti Kulturális Alaphoz támogatásért, amely csak a korábbi összeg 50 százalékát ítélte oda.

„Ezt eredetileg elfogadtuk, aztán láttuk a teljes támogatotti listát, valamint megkaptuk a támogató okiratot, amelynek aláírásával cserébe egy sok millió forint értékű PR-kampányt kellett volna elvégeznünk nekik. Ráadásul a fesztivál teljes költségvetésével tételesen kellett volna feléjük elszámolni, amihez semmi közük. Így április elején úgy döntöttünk, nem kérünk a támogatásból. Szerencsére találtunk partnereket, köztük magyar vállalkozókat, akik mellénk álltak” – sorolta Kleb Attila.

A fesztivál idén alapvetően kiköltözik a szabadba, a Városház Park mellett a Rákóczi téren, a Bakáts téren és a Filozófusok Kertjében is lesznek koncertek, valamint a Jedermannban.

Mint elhangzott, a JazzFest kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően az elmúlt négy évben csaknem tíz külföldi ország rendezvényeire juttatott ki magyar fellépőket, tavaly mi Magyarország volt a fókuszban a rangos dél-koreai Jerasum Jazz Festivalon. Idén Dél-Korea lesz a JazzFest Budapest fókuszországa.

Ju Hje Rjong, a budapesti Koreai Kulturális Központ igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: a dél-koreai fellépők között lesz Cso Jun-szung zongorista, a Near East Quartet, a Yonglee & the Doltang, a One Mind Trio, valamint Jun Szun-na énekes.

A fesztiválnak idén is négy kurátora van, mindannyian kiváló dzsessz zenészek: Borbély Mihály, Gyémánt Bálint, Mogyoró Kornél és Oláh Kálmán. A sajtótájékoztatón Borbély Mihály a dzsessz generációk közötti hídépítését emelte ki, Gyémánt Bálint gitáros pedig arról beszélt, hogy egy ilyen fesztivál hosszú távú befektetés egy ország kulturális életébe.

A JazzFest Budapest a Gozsdu Udvarral közösen pályázatot hirdetett fiatal dzsessz-zenekarok számára, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson. A végső döntést a fesztiválon is fellépő világsztárokból - Charles Lloyd, Bill Evans, Shai Maestro és Al Di Meola - álló nemzetközi zsűri hozta meg. A három nyertes - a Klausz Máté Jazz Quartet, a Lukács Márton Trió és a romániai Razvan Florescu Quartet - a Városháza Parkban játszhat a fesztiválon. A pályázat legjobbjai a fesztivál előtti hetekben a Gozsdu Udvarban adnak ingyenes koncerteket.

A JazzFest Budapest június 27-én hajnalban a Filozófusok Kertjében indul Borbély Mihály, Gyémánt Bálint és Mogyoró Kornél közös koncertjével. A megvásárolt jegyekkel napi négy koncertet lehet végighallgatni, a jammelésekkel tarkított program a Városház Parkban 22 óra után ingyenes.

Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő

Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell a lakáseladásokhoz, miközben a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta, megpihenni látszik a korábbi lendület a lakáspiacon. Azt gondolja, sokk függ attól, milyen tempóban növekednek a bérek és a reálkeresetek, mert ha olyan szinten maradnak, mint eddig, akkor további árnövekedés lehet.
„Teljesen biztos rendszer nincs” – A Szárnyas fejvadász trükkjét veti be a Disney

A privátszféra védelméért kampányolók aggódva fogadták az arcfelismerő technológia újabb térnyerését. A Disney szórakoztatóipari cég kaliforniai vidámparkjaiban biometrikus – arcfelismerő – azonosítással gyorsítana fel a beléptetést és szűrné ki a hamis vagy üzérektől vett jegyekkel érkezőket.
 

Megtámadták az ukránok Primorszk kikötőjét, visszavonulót fújt az USA - Híreink az ukrán frontról vasárnap

Ukrán drónok támadták meg vasárnap az oroszországi Primorszk balti-tengeri kikötőjét, felgyújtva azt - közölte Alekszandr Drozdenko helyi kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. Elmondása szerint több mint 60 drónt lőttek le az éjszaka folyamán Oroszország északnyugati, leningrádi területe felett. A jelenős olajexportáló telephelynek számító Primorszkelleni támadást követően nem történt olajszivárgás, és a tüzet is eloltották - tette hozzá.

Reagált Magyar Péter terveire a magyarországi nagybank: indulhat az euró bevezetése - ez lehet az első lépés!

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

