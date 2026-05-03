ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fülöp szigetek: a Mayon vulkán.
Nyitókép: Pixabay

Rengeteg embert ki kellett telepíteni

Infostart / MTI

Több mint 1500 családot telepítettek ki vasárnap a Fülöp-szigetek középső részén lévő Albay tartományban található Mayon tűzhányó környékéről, a hatóságok pedig hármas szintre emelték a készültséget és repülési figyelmeztetést adtak ki.

Az ország vulkanológiai intézete felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzhányó körül több kilométeres lávafolyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további lávafolyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetett.

A polgári védelem azt közölte, a hamu több környékbeli települést elborított és összesen 52 falut telepítettek ki.

A hatóságok figyelmeztettek, hogy a készültségi szint csökkentéséig senki nem térhet vissza otthonába.

A Manilától mintegy 330 kilométerre délkeletre található, 2462 méter magas és tökéletes kúp alakjáról híres Mayon az ország egyik legkiszámíthatatlanabb tűzhányója, és az utóbbi 400 évben mintegy ötven alkalommal tört ki, a többi között 2018-ban, amely során mintegy 61 ezer embernek kellett elmenekülnie otthonából.

A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így területén gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.

Kezdőlap    Külföld    Rengeteg embert ki kellett telepíteni

kitelepítés

fülöp-szigetek

tűzhányó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Repülőgépjáratok összevonására készülnek az egyre súlyosabb kerozinválság miatt

Repülőgépjáratok összevonására készülnek az egyre súlyosabb kerozinválság miatt

A brit kormány ideiglenes intézkedésekkel készül a nyári szezonra a repülőjárat-törlések megelőzése érdekében. A kabinet engedélyezné a légitársaságoknak, hogy az utasokat kevesebb gépre vonják össze, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt drasztikusan megugrott a kerozin ára - jelentette a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Radikális döntés a kormányközeli óriásvállalatnál: egy forint osztalékot sem fizetnek idén

Radikális döntés a kormányközeli óriásvállalatnál: egy forint osztalékot sem fizetnek idén

A vállalat részvényárfolyama csütörtökön 7,3 százalékkal erősödött. Ennek ellenére a papírok értéke az év eleji szinthez képest még mindig 44,4 százalékos visszaesést mutat-

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 09:30
A kisrepülő ejtőernyős rendszere mentette meg a világhírű divatmogul életét
2026. május 3. 08:22
Miami Nagydíj – Viharveszély miatt mindent borítottak a szervezők
×
×