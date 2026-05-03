Rengeteg embert ki kellett telepíteni

Az ország vulkanológiai intézete felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzhányó körül több kilométeres lávafolyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további lávafolyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetett.

A polgári védelem azt közölte, a hamu több környékbeli települést elborított és összesen 52 falut telepítettek ki.

A hatóságok figyelmeztettek, hogy a készültségi szint csökkentéséig senki nem térhet vissza otthonába.

A Manilától mintegy 330 kilométerre délkeletre található, 2462 méter magas és tökéletes kúp alakjáról híres Mayon az ország egyik legkiszámíthatatlanabb tűzhányója, és az utóbbi 400 évben mintegy ötven alkalommal tört ki, a többi között 2018-ban, amely során mintegy 61 ezer embernek kellett elmenekülnie otthonából.

A Fülöp-szigetek a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, így területén gyakoriak a földrengések és vulkánkitörések.