Infostart.hu
2026. május 3. vasárnap
Buszbaleset a szlovákiai Dobronyánál.
Nyitókép: Hasičský a záchranný zbor/Facebook

Súlyos buszbaleset Dobronyán, sok a sérült – fotók

Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap reggel 8 óra körül a Zólyom járásbeli Dobronyán (Dobrá Niva), Szlovákiában.

Az előzetes információk szerint egy autóbusz az oldalára borult, és az incidens során többen is megsérültek – írta a mentőszolgálat operatív központjára (OS ZZS) hivatkozva az Új Szó.

A helyszínre három mentőautó érkezett, továbbá egy mentőhelikoptert is riasztottak. Az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) a Facebookon közölte, hogy a buszon két sofőr és tizenhat utas tartózkodott, közülük többen különböző fokú sérüléseket szenvedtek.

A Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nikola Žabková elmondta, hogy

egy Horvátországból Lengyelországba tartó kirándulóbuszról volt szó, amelyen magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárságú személyek utaztak.

A hatóságok pontosítása szerint a baleset után kilenc embert szállítottak kórházba könnyű sérülésekkel. Egy 27 éves lengyel nőt – aki szintén könnyebben sebesült meg – mentőhelikopterrel a besztercebányai kórházba vittek.

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: Magyar Péter és Karácsony Gergely is fergeteges bulit szervez

"Hála nektek rendszerbúcsúztató örömkoncertet" jelentett be a főpolgármester, Magyar Péter pedig előbb az édesanyákat köszöntötte a Facebookon anyák napján, majd bírálni kezdte szintén a közösségi felületen Karácsony Gergely lépését. Hegedüs Zsolt leendő egészségügyi miniszter pedig Hankó Balázs távozó kulturális miniszter viselkedését illette kritikával.

Hatalmas fordulat a színfalak mögött: már javában épül a szövetség, amely teljesen leválthatja a jelenlegi Európai Uniót

Miközben az Európai Unió intézményi merevsége egyre élesebb kritikákat vált ki, a szakértők már nemcsak a reformokról, hanem a lehetséges szervezeti alternatívákról folyik a diskurzus.

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

