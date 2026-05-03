ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
torlódás
Nyitókép: Pixabay

Kigyulladt kisbusz miatt teljes útlezárás az M5-ös autópályán, máshol is van baj

Infostart / MTI

Kigyulladt menet közben, és teljes egészében égett egy kisbusz vasárnap délután az M5-ös autópálya 39-es kilométerszelvényénél, Inárcsnál, a baleset miatt teljesen lezárták az utat - közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Csámpai Attila tűzoltó őrnagy elmondta: személyi sérülés nem történt. Hozzátette: a dabasi tűzoltók dolgoznak a helyszínen.

A torlódás több kilométer hosszú.

Sok a baleset – Útinform

Hatvan térségében, az M3-as autópályán, a főváros felé vezető oldalon, két személygépjármű összeütközött. A 60-as km-nél a sérült gépjárművek a leálló sávban vannak. A torlódás meghaladja a 3 km-t.

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Hatvan és a Bag, az 57-es és a 38-as km közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki – írja az Útinform.

A Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán közelében, az M5-ös autópályán, kigyulladt egy gépjármű. A 38-as km-nél a forgalom megindult egy sávon. A torlódás több km hosszú.

Korábban három személygépjármű összeütközött az M7-es autópályán, Lepsény térségében, a főváros felé vezető oldalon. A 87-es km-nél mindkét sávon megindult a forgalom. A torlódás meghaladja a 2 km-t.

Az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Polgárdi és Szabadbattyán, azaz a 82-es és a 70-es km között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.

A hétvégi kamionstop ma 22 óráig lesz érvényben.

Kezdőlap    Belföld    Kigyulladt kisbusz miatt teljes útlezárás az M5-ös autópályán, máshol is van baj

autópálya

útlezárások

balesetek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához

Az új kormánytól kéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt., hogy hagyja jóvá a cég hitelfelvételét a Gellért fürdő felújítására – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a vállalat vezérigazgatója. Hamarosan kiderülhet, lehet-e folytatni a Széchenyi felújítását, illetve át kell-e alakítani a BGYH fürdőinek 50 medencéjét egy kormányrendelet nyomán.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szokatlanul korán pusztítanak az erdőtüzek két európai országban

Szokatlanul korán pusztítanak az erdőtüzek két európai országban

Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határ menti területén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Győr polgármestere a nyugat-magyarországi azbesztbotrányról: ezt közölte Pintér Bence

Megszólalt Győr polgármestere a nyugat-magyarországi azbesztbotrányról: ezt közölte Pintér Bence

A győri Útkezelő Szervezet beszámolója szerint az önkormányzati útkarbantartások és beruházások során egyáltalán nem használtak ausztriai bányákból származó alapanyagot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

Germany troop cuts send wrong signal to Russia, say two top US Republicans

The chairs of the House and Senate armed services committees said withdrawing 5,000 service personnel risked undermining deterrence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 3. 17:32
Szűts Ildikó: kormányzati engedély kell a Gellért fürdő felújításához
2026. május 3. 17:07
Baleset Balatonfőkajárnál – lezárták az M7-est Budapest felé
×
×