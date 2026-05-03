Kigyulladt kisbusz miatt teljes útlezárás az M5-ös autópályán, máshol is van baj

Csámpai Attila tűzoltó őrnagy elmondta: személyi sérülés nem történt. Hozzátette: a dabasi tűzoltók dolgoznak a helyszínen.

A torlódás több kilométer hosszú.

Sok a baleset – Útinform

Hatvan térségében, az M3-as autópályán, a főváros felé vezető oldalon, két személygépjármű összeütközött. A 60-as km-nél a sérült gépjárművek a leálló sávban vannak. A torlódás meghaladja a 3 km-t.

Az M3-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Hatvan és a Bag, az 57-es és a 38-as km közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki – írja az Útinform.

A Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán közelében, az M5-ös autópályán, kigyulladt egy gépjármű. A 38-as km-nél a forgalom megindult egy sávon. A torlódás több km hosszú.

Korábban három személygépjármű összeütközött az M7-es autópályán, Lepsény térségében, a főváros felé vezető oldalon. A 87-es km-nél mindkét sávon megindult a forgalom. A torlódás meghaladja a 2 km-t.

Az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Polgárdi és Szabadbattyán, azaz a 82-es és a 70-es km között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.

A hétvégi kamionstop ma 22 óráig lesz érvényben.