Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Sabastian Sawe vasárnap, Londonban elsőként törte át a kétórás álomhatárt maratonfutásban. A 31 éves kenyai hosszútávfutó 1:59:30 órás új világrekorddal ért célba, de a második helyezett etióp Yomif Kejelcha (1:59:41) és a harmadik kenyai Jacob Kiplimo (2:00:28) is jobb időt futott a vasárnapig élő korábbi világcsúcsnál (2:00:35), ami a 2024 februárjában elhunyt kenyai Kelvin Kiptum nevéhez fűződött.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense az InfoRádióban úgy fogalmazott, számos fontos körülmény hatását ki lehet emelni abban a teljesítményben, amellyel a kenyai versenyző két órán belül le tudta futni a 42,195 kilométeres távot. Gyimes Zsolt elsőként

a nagyon jó formaidőzítést emelte ki, de azt gondolja, sokat számított az is, hogy ideálisak voltak az időjárási körülmények.

A vasárnapi London Marathon alatt 10-15 Celsius-fok volt a hőmérséklet és enyhe szélben futottak a résztvevők. Arra is kitért, hogy a legjobbak, a férfi élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, és egymást is inspirálták, motiválták. Az olimpikon edző szerint valószínűleg ez eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot.

Gyimes Zsolt a modern sporttudomány szerepét is hangsúlyozta. A legjobbak ugyanis az Adidas legújabb profi csodacipőjében, az Adizero Adios Pro 3-ban futottak. Az egyetemi docens szerint

ez „minden idők legkönnyebb futócipője”. Szemléltetésképpen elmondta, hogy ez a csodacipő könnyebb, mint az áruházban a pultból kért tíz dekagramm gépsonka.

„Egészen elképesztő az a felszerelés, amiben manapság versenyeznek. Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy a hosszútávfutásban ma már sokkal komolyabb futómennyiséget kell leadni, mint korábban” – tette hozzá Gyimes Zsolt.

Ennek a komoly futómennyiségnek a nagy részét „nem túlságosan nagy tempóban teszik meg a profik, inkább a küszöb körüli sebességgel futnak”. Az egyetemi docens szerint ez is újdonságnak számít a maratonfutásban, egyáltalán a világ távfutásában. Hozzátette:

Londonban nagyon komoly táplálékkiegészítő stratégiája volt a versenyzőknek, akik speciális szénhidrát zselét fogyasztottak a verseny során.

Az olimpikon edző úgy véli, a közeljövőben is hasonló időeredmények várhatók, mint vasárnap Londonban. Megjegyezte: felnőtt egy olyan maratonfutó generáció, melynek tagjai ilyen fantasztikus időeredményekre képesek. Ők a továbbiakban vélhetően egymást sarkallva bele tudják húzni egymást további világraszóló eredményekbe. Mint mondta, általánosságban megfigyelhető, hogy ahogy korosodnak a hosszútávfutók, úgy orientálódnak egyre inkább a maratoni táv felé. Sabastian Sawe is 30 éven felül érte el az új világcsúcsot. Gyimes Zsolt hozzátette: bárki képbe jöhet a közeljövőben, jöhetnek új versenyzők, akik képesek lesznek ugyanilyen időeredmények elérésére.

Érdekesség, hogy a női mezőnyben is minden idők legjobb időeredményét hozta a vasárnapi London Marathon. Az etióp Tigst Assefa 2 óra 15 perc 41 másodperc alatt teljesítette a távot, így 9 másodpercet faragott saját korábbi rekordjából.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

(A nyitóképen: a kenyai Sabastian Sawe és az etióp Tigst Assefa, miután 1:59:30 órás, illetve 2:15:41 órás új világcsúccsal győztek a londoni maratoni futás férfi, illetve női mezőnyében 2026. április 26-án.)