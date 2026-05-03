ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kenyai Sabastian Sawe (b) és az etiópiai Tigst Assefa, miután 1:59:30 órás, illetve 2:15:41 órás új világcsúccsal gyõztek a londoni maratoni futás férfi, illetve nõi mezõnyében 2026. április 26-án. Sawe az elsõ futó világon, aki két órán belül teljesítette a maratoni távot.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.

Sabastian Sawe vasárnap, Londonban elsőként törte át a kétórás álomhatárt maratonfutásban. A 31 éves kenyai hosszútávfutó 1:59:30 órás új világrekorddal ért célba, de a második helyezett etióp Yomif Kejelcha (1:59:41) és a harmadik kenyai Jacob Kiplimo (2:00:28) is jobb időt futott a vasárnapig élő korábbi világcsúcsnál (2:00:35), ami a 2024 februárjában elhunyt kenyai Kelvin Kiptum nevéhez fűződött.

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense az InfoRádióban úgy fogalmazott, számos fontos körülmény hatását ki lehet emelni abban a teljesítményben, amellyel a kenyai versenyző két órán belül le tudta futni a 42,195 kilométeres távot. Gyimes Zsolt elsőként

a nagyon jó formaidőzítést emelte ki, de azt gondolja, sokat számított az is, hogy ideálisak voltak az időjárási körülmények.

A vasárnapi London Marathon alatt 10-15 Celsius-fok volt a hőmérséklet és enyhe szélben futottak a résztvevők. Arra is kitért, hogy a legjobbak, a férfi élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, és egymást is inspirálták, motiválták. Az olimpikon edző szerint valószínűleg ez eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot.

Gyimes Zsolt a modern sporttudomány szerepét is hangsúlyozta. A legjobbak ugyanis az Adidas legújabb profi csodacipőjében, az Adizero Adios Pro 3-ban futottak. Az egyetemi docens szerint

ez „minden idők legkönnyebb futócipője”. Szemléltetésképpen elmondta, hogy ez a csodacipő könnyebb, mint az áruházban a pultból kért tíz dekagramm gépsonka.

„Egészen elképesztő az a felszerelés, amiben manapság versenyeznek. Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy a hosszútávfutásban ma már sokkal komolyabb futómennyiséget kell leadni, mint korábban” – tette hozzá Gyimes Zsolt.

Ennek a komoly futómennyiségnek a nagy részét „nem túlságosan nagy tempóban teszik meg a profik, inkább a küszöb körüli sebességgel futnak”. Az egyetemi docens szerint ez is újdonságnak számít a maratonfutásban, egyáltalán a világ távfutásában. Hozzátette:

Londonban nagyon komoly táplálékkiegészítő stratégiája volt a versenyzőknek, akik speciális szénhidrát zselét fogyasztottak a verseny során.

Az olimpikon edző úgy véli, a közeljövőben is hasonló időeredmények várhatók, mint vasárnap Londonban. Megjegyezte: felnőtt egy olyan maratonfutó generáció, melynek tagjai ilyen fantasztikus időeredményekre képesek. Ők a továbbiakban vélhetően egymást sarkallva bele tudják húzni egymást további világraszóló eredményekbe. Mint mondta, általánosságban megfigyelhető, hogy ahogy korosodnak a hosszútávfutók, úgy orientálódnak egyre inkább a maratoni táv felé. Sabastian Sawe is 30 éven felül érte el az új világcsúcsot. Gyimes Zsolt hozzátette: bárki képbe jöhet a közeljövőben, jöhetnek új versenyzők, akik képesek lesznek ugyanilyen időeredmények elérésére.

Érdekesség, hogy a női mezőnyben is minden idők legjobb időeredményét hozta a vasárnapi London Marathon. Az etióp Tigst Assefa 2 óra 15 perc 41 másodperc alatt teljesítette a távot, így 9 másodpercet faragott saját korábbi rekordjából.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.

(A nyitóképen: a kenyai Sabastian Sawe és az etióp Tigst Assefa, miután 1:59:30 órás, illetve 2:15:41 órás új világcsúccsal győztek a londoni maratoni futás férfi, illetve női mezőnyében 2026. április 26-án.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

világcsúcs

kenya

london marathon

sabastian sawe

tigst assefa

gyimes zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Történelmi világcsúcs maratonfutásban – Csodacipő, speciális energiazselé, ideális időjárás

Az élmezőny tagjai között nagyon komoly versengés alakult ki, egymást is inspirálták, motiválták. Valószínűleg ez is eredményezte azt az egyedülálló sportteljesítményt, hogy az első három helyezett megdöntötte a korábbi világcsúcsot – így értékelte az InfoRádióban a vasárnapi London Marathon eredményeit Gyimes Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Atlétika Tanszékének egyetemi docense.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még mindig fagyott Magyarországon, közben egyre riasztóbb az aszály

Még mindig fagyott Magyarországon, közben egyre riasztóbb az aszály

Néhol megint fagyott. Továbbra is átlag alatt alakul a minimum-hőmérséklet, de jó hír, hogy egyre nagyobb területen enyhülnek az éjszakák – írta ki a Facebookra a HungaroMet. A The Weather on Maps arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre súlyosabb az aszály, miután áprilisban a legtöbb helyen nem esett csapadék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Balatoni komp menetrend 2026 tavaszán és nyarán: a Tihany - Szántód komp indulás és jegyárak

Balatoni komp menetrend 2026 tavaszán és nyarán: a Tihany - Szántód komp indulás és jegyárak

Hogy alakul balatoni komp menetrend 2026-ban és mennyibe kerül az utazás a magyar tengeren? Minden fontos infó a Szántód - Tihany komp tavaszi-nyári szezonjáról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

In the US, two senior Republicans voice concern over President Trump's decision to pull out 5,000 troops.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 20:48
A miami sprintfutam eredménye
2026. május 2. 18:33
Varázsolt a Lakers
×
×