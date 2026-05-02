2026. május 2. szombat Zsigmond
Nyitókép: Pixabay

A legendás magyar lelkipásztor 102 évet élt, május 12-én temetik

Életének 103. évében elhunyt nagytiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a Nyírségi Református Egyházmegye közösségének meghatározó alakja.

Szabó Zoltán 1924-ben született Tiszaszentmártonban. Bár eredetileg reálpályára készült, belső hívatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett, sőt, nyugdíjba vonulása után, még kilencvenéves kora felett is aktívan prédikált idősotthonokban és segítette az új közösségek indulását.

A századik születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott: egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár idős korára testi gyengeségekkel kellett küzdenie,

hitét mindvégig megőrizte,

és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát.

A Nyírségi Református Egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor.

gyász

református egyház

lelkipásztor

Kitálal Baán László az NKA-botrányról

Súlyos bizalmi válság rázta meg a Nemzeti Kulturális Alapot, miután fény derült arra, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva tízmilliárd forintnyi közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. Az ügy következményeként lemondott bizottsági tagságáról Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, valamint Both Miklós, a Hagyományok Háza vezetője is.
 

Időjárás: több mint száz éve nem történt ilyen Magyarországon

Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon: országos átlagban mindössze 4 milliméter csapadék hullott, miközben az ilyenkor szokásos mennyiség nagyjából 40 milliméter lenne. Ez azt jelenti, hogy az átlagos áprilisi csapadékmennyiségnek csupán a tizede érkezett meg – számolt be a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Kiszárad az ország: itt a bejelentés, Magyar Péter azonnali lépésre szánta el magát a drámai helyzet miatt

Magyar Péter szerint az elmúlt két évtizedben elmaradtak a létfontosságú fejlesztések.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

