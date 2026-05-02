A legendás magyar lelkipásztor 102 évet élt, május 12-én temetik

Szabó Zoltán 1924-ben született Tiszaszentmártonban. Bár eredetileg reálpályára készült, belső hívatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett, sőt, nyugdíjba vonulása után, még kilencvenéves kora felett is aktívan prédikált idősotthonokban és segítette az új közösségek indulását.

A századik születésnapja alkalmából adott utolsó interjújában a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott: egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. Kiemelte, hogy bár idős korára testi gyengeségekkel kellett küzdenie,

hitét mindvégig megőrizte,

és hivatásként élte meg a szolgálat minden pillanatát.

A Nyírségi Református Egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor.