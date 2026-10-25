Orosz ellenzéki botránybanda lép fel a Magyar Zene Házában

Az ellenállás, az elnyomás és a forradalom története – koncert, tüntetés, színház és politikai performansz ötvözetében. A Riot Days nem koncert, hanem előadás, amely ötvözi a színházat, a személyes tanúságtételt és az élő zenét – írták a szervezők.

Az est Marija Aljohina Riot Days és Political Girl című könyvein alapul, és az előadást végig dokumentumfelvételek kísérik. Punk, elektronikus zene és spoken word találkozik benne, hogy elmeséljen egy történetet a diktatúrával szembeni ellenállásról.

Az előadást Alekszander Cseparuhin producer és Marija Aljohina (énekes, író, dalszerző, a Pussy Riot tagja) közösen hozta létre, és 2016 óta több mint negyven országban mutatták be. A Riot Days soha nem volt kötött, változatlan produkció: folyamatosan reflektál az Oroszországban és Ukrajnában zajló aktuális eseményekre, így nincs két egyforma előadás. Ma már politikai foglyok neveit is felidézi, és beszámol Putyin politikai és háborús bűntetteiről.

A szokatlan helyszíneken tartott villámcsődületeiről híres polgárpukkasztó csapat 2011 márciusában alakult, akcióival társadalmi problémákra szeretné felhívni a figyelmet. Zenés performanszaik gyorsan meghódították a világhálót.

A Budapestre érkező Riot Days című előadás történetét Marija Aljohina szemszögéből ismerhetjük meg.

A művész két évet töltött büntetőtáborban a Punk Prayer című performansz miatt,

amelyet 2012-ben, Moszkva legfontosabb ortodox székesegyházában adtak elő Putyin elleni tiltakozásként - a börtönben töltött időt és a szabadulást követő éveket dolgozza fel az előadás alapjául szolgáló könyvekben. Fogvatartása során pert indított a börtön vezetése ellen a rabokkal való bánásmód miatt, és meg is nyerte azt. Aljohina szabadulását követően is Oroszországban maradt, és csak 2022-ben, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát, kényszerült elhagyni hazáját.

Ő állította össze a Velvet Terrorism című kiállítást is, amely elsőként nyújtott átfogó képet a Pussy Riot munkásságáról, és Reykjavík után Európa és Észak-Amerika számos múzeumában is bemutatták. A kiállítás Marija Aljohina közös munkája Taso Pletner színész-dokumentumfilmessel, aki szintén a Pussy Riot kollektívájának tagja, és a Riot Days előadás egyik fontos szereplője.

Aljohinát 2025-ben egy moszkvai bíróság távollétében tizenhárom, Pletnert pedig tizenegy év börtönbüntetésre ítélte.

Aljohina fő alkotótársa Alekszander Cseparuhin, aki az orosz GreenWave Music alapító-promótereként kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően több száz művészt mozgósított (többek között Paul McCartneyt, Peter Gabrielt, Patti Smith-t és Stinget), hogy támogassák a Pussy Riot bebörtönzött tagjait 2012-ben. Ő hozta a Riot Days előadás ötletét is, amelynek azóta is minden alkalmát személyesen nyitja meg.

Az előadáson fellép még Alina Petrova (Rov), aki főként hegedűjátékával kíséri a produkciót. A Kymatic együttes alapítója és a Pussy Riot tagja, aki hegedűn, brácsán és moduláris szintetizátorokon játszik – Aljohinához és Taso Pletnerhez hasonlóan őt is hosszabb, nyolcéves börtönbüntetésre ítélték távollétében Moszkvában.

Az estet Eric Breitenbach, a Pussy Riot ütősének New Age Doom című szóló szettje nyitja meg.

Az orosz feminista punkaktivista csoport két tagja, Nagyezsda Tolokonnyikova és Marija Aljohina 2015-ben részt vett a Sziget fesztiválon. Nem egy hagyományos koncertet adtak, hanem egy interaktív kerekasztal-beszélgetésen és aktivista fórumon vettek részt. A csapat 2018-ban az Akvárium Klubban bemutatta Pussy Riot Theatre című performanszát.