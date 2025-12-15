Szélsőségesek listájára került a Pussy Riot

Fajsúlyos emelést szeretne kilobbizni az Európai Parlament a következő hét évre szóló uniós költségvetéshez, amelyben leginkább a mezőgazdaság megsegítésére szánt forrásokat fokozná az Európai Néppárt jelentéstevője. Bár az uniós költségvetés körüli vita már a reformterv bemutatása előtt is kiélezett volt a felek között, november elején egy részleges kompromisszum született abban, hogy elvi szinten megóvják az agrártámogatások két pillérét. A megegyezés szerint az új forma marad, az EP azonban azóta bemutatta konkrét számait a tervezethez, amely még több tagállami hozzájárulást kérne el olyan területekre, amely az Ursula von der Leyen vezette Bizottság szerint nem biztos, hogy hozzájárul Európa versenyképességéhez.