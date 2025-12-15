Szélsőségesek listájára került a Pussy Riot

Szolovjov bejelentette, hogy a döntés ellen fellebbezni fognak. Az ügyet a főügyészség kérésére zárt ajtók mögött tárgyalták.
A főügyészség korábban közölte, hogy a Pussy Riotot szélsőséges szervezetnek kívánja nyilvánítani a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban és a 2018-as moszkvai labdarúgó-világbajnokság döntőjén, valamint egy sor más, a zenekar részvételével zajló eseményen végrehajtott, „botrányt okozó akciói” miatt.
Egy másik moszkvai kerület bíróság szeptember 15-én,
távollétükben 8–13 év közötti szabadságvesztésre ítélte a Pussy Riot tagjait „az orosz fegyveres erőkről szóló hamis információk terjesztése” címén.