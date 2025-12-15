ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Marija Aljohina, Alekszandr Cseparuhin és Nagyezsda Tolokonnyikova, a Pussy Riot orosz punkegytüttes tagjai (b-j) a dél-ausztráliai parlament adelaide-i épülete elõtt a csecsen homoszexuálisok jogaiért tartott tüntetésen 2019. március 6-án.
Nyitókép: Kelly Barnes

Szélsőségesek listájára került a Pussy Riot

Infostart / MTI

Szélsőséges szervezetnek minősítette egy moszkvai kerületi bíróság, a főügyészség kérésére, a Pussy Riot orosz feminista punkegyüttest – közölte Leonyid Szolovjov ügyvéd, a zenekar jogi képviselője hétfőn a TASZSZ hírügynökséggel.

Szolovjov bejelentette, hogy a döntés ellen fellebbezni fognak. Az ügyet a főügyészség kérésére zárt ajtók mögött tárgyalták.

A főügyészség korábban közölte, hogy a Pussy Riotot szélsőséges szervezetnek kívánja nyilvánítani a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban és a 2018-as moszkvai labdarúgó-világbajnokság döntőjén, valamint egy sor más, a zenekar részvételével zajló eseményen végrehajtott, „botrányt okozó akciói” miatt.

Egy másik moszkvai kerület bíróság szeptember 15-én,

távollétükben 8–13 év közötti szabadságvesztésre ítélte a Pussy Riot tagjait „az orosz fegyveres erőkről szóló hamis információk terjesztése” címén.

