Lehullott egy újabb legendás csillag: meghalt Dolly Parton

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Seaver a videóban elmondja, hogy már több mint húsz éve ő vigyázott nagynénjére, aki azt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be a halálát.

Az énekesnő kilencszer nyerte el a műfaj legrangosabb kitüntetését, a CMA (Country Music Association) díját, 1978-ban az év szórakoztató művészének is megválasztották. Tizenegy Grammy-díjjal büszkélkedhetett, 1984-ben csillaggal jutalmazták a hollywoodi Hírességek Sétányán, 1999-ben beválasztották a Countryzene Hírességeinek Csarnokába. 2006-ban elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. 2022-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.