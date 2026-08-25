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NASHVILLE, TENNESSEE - JUNE 06: Dolly Parton speaks onstage during Kicking Off CMA Fest: A Special Conversation With Dolly Parton Hosted By Rachel Smith at Music City Center on June 06, 2024 in Nashville, Tennessee. (Photo by Terry Wyatt/WireImage)
Nyitókép: Terry Wyatt/WireImage

Lehullott egy újabb legendás csillag: meghalt Dolly Parton

Infostart / MTI

Nyolcvanéves korában elhunyt Dolly Parton amerikai country-énekes, a műfaj Grammy-díjas nagyasszonya – jelentette be kedden unokaöccse, Brian Seaver az Instragramon.

(Cikkünk frissül.)

Seaver a videóban elmondja, hogy már több mint húsz éve ő vigyázott nagynénjére, aki azt kérte tőle néhány éve, hogy majd ő jelentse be a halálát.

Az énekesnő kilencszer nyerte el a műfaj legrangosabb kitüntetését, a CMA (Country Music Association) díját, 1978-ban az év szórakoztató művészének is megválasztották. Tizenegy Grammy-díjjal büszkélkedhetett, 1984-ben csillaggal jutalmazták a hollywoodi Hírességek Sétányán, 1999-ben beválasztották a Countryzene Hírességeinek Csarnokába. 2006-ban elnyerte a Kennedy Center életműdíját, amely a legfontosabb amerikai művészeti elismerések közé tartozik. 2022-ben beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

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