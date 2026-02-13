ARÉNA - PODCASTOK
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 9: David Szalay, author of Flesh, attends The Booker Prize shortlist photocall at The Royal Festival Hall on November 9, 2025 in London, England. (Photo by David Levenson/Getty Images)
Nyitókép: David Levenson, Getty Images

Irodalom és magyar életérzés: nagy a készülődés 97. Ünnepi Könyvhétre

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 97. alkalommal rendezi meg június 11–e és 14-e között a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri eseményét, az Ünnepi Könyvhetet. Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvénysorozata változatlanul a Vörösmarty térre, a Vigadó térre és a Duna-korzó területére hívja az érdeklődőket. Az InfoRádió Gál Katalint, az MKKE elnökét kérdezte a rendezvényről.

A Booker-díjas David Szalay nyitja majd meg az Ünnepi Könyvhetet, amely június közepén négy napon át várja a Vörösmarty téren és a Duna-korzón az olvasókat, az írókat és a könyvkiadás szakembereit.

Ez lesz a 97. Ünnepi Könyvhét, június 11 és 14 között várjuk az érdeklődőket a szokásos helyen, a Vörösmarty tér, a Duna korzó és a Vigadó tér területén – mondta az InfoRádió kérdésére a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke.

„Előzetesen már látjuk, hogy hozzuk a formát, minimum 140 kiállítónk lesz, de ilyenkor ez még módosulhat azzal, hogy jelentkeznek az későn jövők is. Az benne az érdekes, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére, tehát a gazdasági feltételek ellenére olyan, mint hogyha a könyvipar nem hagyná abba a lelkesedését, csináljuk a könyveket, rengeteg újdonság jelenik meg. Először fordul elő az, hogy az Ünnepi Könyvhetet megnyitó személy egy olyan író, akinek három állampolgársága van: kanadai, brit és magyar. Ő a tavalyi Booker-díjas Szalay Dávid, vagyis David Szalay. A legutolsó regénye a közelmúlban jelent meg angolul is, a Flash, magyarul Test lesz a címe, Barbás András fordításában az Ünnepi Könyvhétre jön ki. Nagy örömünkre Szalay az első felkérésre igent mondott, és nagy lelkesedéssel áll a témához. Szervezünk vele egy nagyobb pódiumbeszélgetést is megnyitáson túl, hiszen kihagyhatatlan lehetőség, hogy ez a nagyszerű, Booker-díjas magyar szerző itt lesz köztünk, és elég nagy közönség előtt beszélhet” – hangsúlyozta Gál Katalin.

Mint mindig, most is kiemelt szerepet kapnak majd a dedikálások a szerzőkkel, hiszen ezek bővítik az olvasótábort.

Az elnök szerint olyan a magyar életérzés, hogy az olvasók nagyon fontosnak találják a személyes kapcsolatot, még ha az egy dedikálás erejéig néhány perces együttlétet is jelent, hiszen akár az Ünnepi Könyvhéten, akár a Nemzetközi Könyvfesztiválon nagyon sok ember áll sorba a dedikálások idején.

„A dedikálás nyilvánvalóan növeli az eladási példányszámot, mert a dedikált kötet az olvasók számára lelkileg és minden más szempontból is egy különleges példány, hiszen ez nagyon sokszor névre szólóan történik, nem csak egy aláírás van rajta, és mindenképpen erősíti a jelenlétét a szerzőnek.”

Gál Katalin arról is beszélt, hogy mennyire fontosak azok a szerzők, akik egy bizonyos réteget szólítanak meg, például az ifjúságot, lassan már az alfa generációt is. Ezek a rétegkönyvek nem ritkán az átlagos példányszám sokszorosában jelennek meg, most nagyon népszerűek a romantikus, ugyanakkor mégiscsak a fantasy birodalmába elvezető könyvek, amelyek kifejezik a 15 és 25 év közötti korosztálynak az életérzését és ambícióit.

Nyitókép: a kanadai-brit-magyar állampolgár David Szalay, a Flesh című Booker-díjas regény szerzője. A regény magyar kiadása Hús címmel az Ünnepi Könyvhét előtt jelenik majd meg.

