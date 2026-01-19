Elhunyt Roger Allers, Az oroszlánkirály társrendezője

Rövid betegséget követően szombaton hirtelen elhunyt Santa Monica-i otthonában Roger Allers, a nagy sikerű Az oroszlánkirály című animációs film társrendezője. A Disney Animációs Stúdió szóvivője a The Hollywood Reporterrel közölte a 76 éves rendező halálhírét – írja a hirado.hu.

Roger Allers 1949. június 29-én született New York államban, Rye városában. Az Arizona Állami Egyetemen képzőművészeti diplomát szerzett. Ezt követően olyan Disney-filmeken dolgozott, mint az Aladdin, A szépség és a szörnyeteg és A kis hableány. Emellett részt vett az 1982-es Tron fejlesztésében, amely az első nagy, széles körben számítógépes animációt (CGI) alkalmazó játékfilm volt.

Roger Allers rendezőként a Walt Disney Animációs Stúdió által bemutatott, Az oroszlánkirály című animációs filmjével debütált, ami 1994-ben került a mozikba. A Rob Minkoff társrendezővel együtt készített film hatalmas kasszasiker lett:

az első moziforgalmazása idején világszerte közel 979 millió dolláros bevételt hozott.

Roger Allers Az oroszlánkirály Broadway-musical forgatókönyvét is adaptálta Irene Mecchi-val, amiért 1998-ban Tony-díjra jelölték a legjobb musical-könyv kategóriában.

2006-ban a Sony Studios Nagyon vadon című animációs filmjét társrendezte, továbbá szintén ebben az évben Oscar-díjra jelölték A kis gyufaárus lány című Andersen-mese rövidfilmes adaptációjáért. Roger Allers 2015-ben Kahlil Gibran: A próféta című művének animációs adaptációját írta és rendezte. További munkái közé tartozik a Gesztenye a honalapító, Tapsi Hapsi – A gyalogkakukk története, Pán Péter – Visszatérés Sohaországba, Dínó kaland.

Roger Allers, the co-director of ‘The Lion King’ and ‘Open Season’, has sadly passed away at the age of 76.



He also directed The Prophet, the Oscar-nominated The Little Matchgirl, was a storyboard artist on The Little Mermaid, Head of Story on Beauty and the Beast and more. pic.twitter.com/cEGH4uCVpS — ToonHive (@ToonHive) January 18, 2026

„Ritka ember volt. Végtelenül kíváncsi, játékos és mélyen emberi. Mindig készen állt arra, hogy történeteket meséljen, amelyek emlékeztetnek az élet csodáira” – így emlékezett meg kollégájáról Don Hahn, Az oroszlánkirály producere.

„Egy kreatív látnok volt, akinek az alkotásai generációkon át fognak hatni. Munkája segített meghatározni egy animációs korszakot, amely továbbra is inspirálja a közönséget szerte a világon, és mélyen hálásak vagyunk mindenért, amit a Disneynek adott” – mondta Roger Allersről Bob Iger, a Disney vezérigazgatója.

A legendás rendezőt két gyermeke, Leah és Aidan, valamint élettársa, Genaro gyászolja.