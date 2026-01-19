ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.66
usd:
328.23
bux:
122800.39
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Roger Allers, Az oroszlánkirály című animációs film rendezője.
Nyitókép: Eric Charbonneau/Getty Images for Participant Media

Elhunyt Roger Allers, Az oroszlánkirály társrendezője

Infostart

A legendás rendező 76 éves volt.

Rövid betegséget követően szombaton hirtelen elhunyt Santa Monica-i otthonában Roger Allers, a nagy sikerű Az oroszlánkirály című animációs film társrendezője. A Disney Animációs Stúdió szóvivője a The Hollywood Reporterrel közölte a 76 éves rendező halálhírét – írja a hirado.hu.

Roger Allers 1949. június 29-én született New York államban, Rye városában. Az Arizona Állami Egyetemen képzőművészeti diplomát szerzett. Ezt követően olyan Disney-filmeken dolgozott, mint az Aladdin, A szépség és a szörnyeteg és A kis hableány. Emellett részt vett az 1982-es Tron fejlesztésében, amely az első nagy, széles körben számítógépes animációt (CGI) alkalmazó játékfilm volt.

Roger Allers rendezőként a Walt Disney Animációs Stúdió által bemutatott, Az oroszlánkirály című animációs filmjével debütált, ami 1994-ben került a mozikba. A Rob Minkoff társrendezővel együtt készített film hatalmas kasszasiker lett:

az első moziforgalmazása idején világszerte közel 979 millió dolláros bevételt hozott.

Roger Allers Az oroszlánkirály Broadway-musical forgatókönyvét is adaptálta Irene Mecchi-val, amiért 1998-ban Tony-díjra jelölték a legjobb musical-könyv kategóriában.

2006-ban a Sony Studios Nagyon vadon című animációs filmjét társrendezte, továbbá szintén ebben az évben Oscar-díjra jelölték A kis gyufaárus lány című Andersen-mese rövidfilmes adaptációjáért. Roger Allers 2015-ben Kahlil Gibran: A próféta című művének animációs adaptációját írta és rendezte. További munkái közé tartozik a Gesztenye a honalapító, Tapsi Hapsi – A gyalogkakukk története, Pán Péter – Visszatérés Sohaországba, Dínó kaland.

„Ritka ember volt. Végtelenül kíváncsi, játékos és mélyen emberi. Mindig készen állt arra, hogy történeteket meséljen, amelyek emlékeztetnek az élet csodáira” – így emlékezett meg kollégájáról Don Hahn, Az oroszlánkirály producere.

„Egy kreatív látnok volt, akinek az alkotásai generációkon át fognak hatni. Munkája segített meghatározni egy animációs korszakot, amely továbbra is inspirálja a közönséget szerte a világon, és mélyen hálásak vagyunk mindenért, amit a Disneynek adott” – mondta Roger Allersről Bob Iger, a Disney vezérigazgatója.

A legendás rendezőt két gyermeke, Leah és Aidan, valamint élettársa, Genaro gyászolja.

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Roger Allers, Az oroszlánkirály társrendezője

gyász

halálhír

rendező

az oroszlánkirály

roger allers

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy a felháborodás: csaknem ezer menedékkérőnek bottal ütik a nyomát

Nagy a felháborodás: csaknem ezer menedékkérőnek bottal ütik a nyomát

A menekültpolitika szigorítása a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kormány egyik fő célkitűzése. Ilyen előzmények után felháborodást keltett az a bejelentés, hogy az elmúlt több mint egy évben a délnyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban megközelítően 1000 menedékkérőnek egyszerűen nyoma veszett, nem találják őket a hatóságok.
VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

A csütörtöki Kormányinfón a legtöbb kérdés a januári nagy hideg miatti, rezsit érintő kormánydöntéssel kapcsolatban érkezett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Egyelőre annyi ismert, hogy a kormányban felállt egy munkacsoport Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével és a részletek kidolgozása a következő egy hétben valósul meg. Megismételte Gulyás Gergely, hogy a januári rezsistopnak nevezett kormányzati lépés a gázfogyasztás többletéből fakadó lakossági tehernövekedést kompenzálja, a költségvetés terhére. Egyelőre még nem dőlt el, hogy milyen költségvetési lépéssel hozzák létre ennek a fedezetét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Grönlanddal?

Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Grönlanddal?

A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'things are really calming down' as he hosts 'Board of Peace' ceremony with world leaders

Trump says 'things are really calming down' as he hosts 'Board of Peace' ceremony with world leaders

A leaked charter suggests the board may be designed to replace functions of the UN - Trump is joined on stage by Argentina's Javier Milei, Hungary's Viktor Orban, and others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 07:11
A metrózás is más lesz ma – különleges ünnepnap van
2026. január 21. 19:32
Ákos közönségtalálkozókra indul, a Partiumba is el fog jutni
×
×
×
×