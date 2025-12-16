ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.69
usd:
327.02
bux:
110340.75
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MATLOCK, ENGLAND - AUGUST 01: The Prodigy performs onstage during Y Not Festival at Pikehall on August 01, 2025 in Matlock, England. (Photo by Luke Brennan/Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/Luke Brennan

Rég látott ismerőssel bulizhatunk a nyáron Sopronban

Infostart / MTI

Nyolc év után ismét Magyarországon ad koncertet a The Prodigy. Az elektronikus zene történetének egyik legnagyobb hatású formációja július 4-én a SopronFest színpadán tér vissza.

A SopronFestet jövőre negyedik alkalommal rendezik meg. Július első hetében a városban több tucatnyi helyszínen gasztronómiai programok, kiállítások, irodalmi estek és koncertek várják a látogatókat. A kedvezményes jegyek december 16-tól karácsonyig érhetők el.

A zenekar a korábbi VOLT Fesztivál helyszínén, a soproni Lővérekben zenél, ahol az elmúlt évtizedekben többször is koncerteztek telt ház előtt. A Lővérekben július 2. és 4. között a The Prodigy mellett fellép többek között Azahriah, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Dzsúdló, Beton.Hofi, Pogány Induló, Manuel és a Parno Graszt is.

Az 1990-ben alakult The Prodigy az elektronikus zene radikális újítói közé tartozik. Liam Howlett produceri látásmódja az 1990-es évek és az ezredforduló fesztiválkultúrájának egyik megkerülhetetlen csapatává tették a zenekart. Legismertebb slágereik: a Firestarter, a Voodoo People, a No Good, az Out of Space vagy a Smack My Bitch Up. A 2019-ben elhunyt Keith Flint tragédiája után a zenekar hosszabb szünetre vonult, miközben világszerte kérdés volt, hogy a Prodigy képes lesz-e folytatni egyik legmarkánsabb arca nélkül.

A zenekar 2025-ben headlinerként lépett fel olyan rangos nemzetközi eseményeken, mint a Glastonbury vagy a Coachella, a jövő áprilisra tervezett brit és ír arénaturnéjuk pedig minden idők leggyorsabban teltházat hozó koncertsorozata lett. Korábban szinte hazajártak Magyarországra, hiszen sokáig nem telhetett el fesztiválszezon nélkülük, többször adtak teltházas koncertet a Szigeten, a Balaton Soundon és a VOLT Fesztiválon.

Kezdőlap    Kultúra    Rég látott ismerőssel bulizhatunk a nyáron Sopronban

the prodigy

sopronfest

lővérek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna
Sajtóbeszámolók

Nagy együttműködésbe kezd Németország és Ukrajna
Látszólag nincs köze az európai állam- és kormányfők Ukrajnával kapcsolatos egyeztetéséhez annak a megállapodásnak, amely értesülések szerint Berlin és Kijev között jött létre az eddiginél is intenzívebb katonai együttműködés kialakításáról. A terv fő vonalait több német hírportál most ismertette.
 

Íme a hat pont: új béketerv született az ukrajnai háború lezárására

Uniós biztos: az EU „egyetlen molekula energiát sem” fog soha többé importálni Oroszországból

VIDEÓ
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éppen most rajzolják újra Európa energiatérképét, Magyarország pedig megkerülhetetlen szereplővé vált

Éppen most rajzolják újra Európa energiatérképét, Magyarország pedig megkerülhetetlen szereplővé vált

Nem halad jól az Európai Unió a nemzeti villamosenergia-rendszerek összekötésére irányuló 2030-as célja felé vezető úton, márpedig ennek elérése elengedhetetlen az energiarendszer  - szükségszerű átalakításához - állapítja meg egy új elemzés. Magyarország ugyanakkor a jó példák között szerepel, és az uniós élmezőnybe tartozik a villamosenergia-rendszere 2030-ban várható nemzetközi összekapcsoltsága tekintetében. Ez nem csak hazánknak hoz hasznot, más országokhoz hasonlóan az itteni határkeresztező átviteli vezetékek gyakran elsősorban a szomszédos országok közötti villamosenergia-áramlást szolgálják, így Magyarország egyfajta átviteli központként működik Közép- és Délkelet-Európa között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémisztő dolog derült ki a népszerű csodagyógyszerről: pert indítanak a gyártó ellen

Rémisztő dolog derült ki a népszerű csodagyógyszerről: pert indítanak a gyártó ellen

Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Dashcam video shows couple trying to stop gunman before being killed in Bondi attack

Boris Gurman, 69, "charged straight towards the danger" and grabbed one of the attacker's guns, a witness says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 07:29
Különleges elismerést kapott Enyedi Ildikó
2025. december 15. 11:37
Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára Balázs Pétert
×
×
×
×