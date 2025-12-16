Rég látott ismerőssel bulizhatunk a nyáron Sopronban

A SopronFestet jövőre negyedik alkalommal rendezik meg. Július első hetében a városban több tucatnyi helyszínen gasztronómiai programok, kiállítások, irodalmi estek és koncertek várják a látogatókat. A kedvezményes jegyek december 16-tól karácsonyig érhetők el.

A zenekar a korábbi VOLT Fesztivál helyszínén, a soproni Lővérekben zenél, ahol az elmúlt évtizedekben többször is koncerteztek telt ház előtt. A Lővérekben július 2. és 4. között a The Prodigy mellett fellép többek között Azahriah, a Bagossy Brothers Company, a Halott Pénz, Dzsúdló, Beton.Hofi, Pogány Induló, Manuel és a Parno Graszt is.

Az 1990-ben alakult The Prodigy az elektronikus zene radikális újítói közé tartozik. Liam Howlett produceri látásmódja az 1990-es évek és az ezredforduló fesztiválkultúrájának egyik megkerülhetetlen csapatává tették a zenekart. Legismertebb slágereik: a Firestarter, a Voodoo People, a No Good, az Out of Space vagy a Smack My Bitch Up. A 2019-ben elhunyt Keith Flint tragédiája után a zenekar hosszabb szünetre vonult, miközben világszerte kérdés volt, hogy a Prodigy képes lesz-e folytatni egyik legmarkánsabb arca nélkül.

A zenekar 2025-ben headlinerként lépett fel olyan rangos nemzetközi eseményeken, mint a Glastonbury vagy a Coachella, a jövő áprilisra tervezett brit és ír arénaturnéjuk pedig minden idők leggyorsabban teltházat hozó koncertsorozata lett. Korábban szinte hazajártak Magyarországra, hiszen sokáig nem telhetett el fesztiválszezon nélkülük, többször adtak teltházas koncertet a Szigeten, a Balaton Soundon és a VOLT Fesztiválon.