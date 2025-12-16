ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.81
usd:
327.45
bux:
0
2025. december 16. kedd Aletta, Etelka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Enyedi Ildikó rendezõ A feleségem története címû film bemutatója alkalmából rendezett fotózáson a 74. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2021. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon

Különleges elismerést kapott Enyedi Ildikó

Infostart / MTI

Enyedi Ildikó kapta a 2013-ban alapított Femme de Cinéma Sisley – Les Arcs díjat a franciaországi Les Arcs Filmfesztiválon, amellyel a kimagasló tehetségű női filmes alkotók munkásságát ismerik el.

A vasárnap esti hivatalos díjátadó után levetítették az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének legújabb alkotását, a 82. Velencei Filmfesztiválon bemutatott és azóta számos díjat nyert Csendes barát című filmet, amely magyar–német–francia koprodukcióban készült és 2026. január 29-től lesz átható a magyar mozikban – közölte a produkció az MTI-vel.

A 2013-ban alapított Femme de Cinéma Sisley – Les Arcs díj célja egyrészt, hogy felhívja a média, a szakemberek és a közönség figyelmét a nőkkel szemben még mindig tapasztalható diszkriminációra a filmvilágban, másrészt reflektorfénybe kívánja helyezni a női alkotók munkáját.

A díj tizenkettedik nyertese Enyedi Ildikó, aki Philippe d'Ornanotól, a Sisley elnökétől vehette át az Arc 1800-ban található Centre Bernard Tailleferben a díjat. Az ünnepséget a Csendes barát vetítése követte.

A film középpontjában egy idős fa áll, amely egy botanikus kert közepén él. Magányos, ahogy a kert többi lakója is, sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy az emberek megcsodálhassák, megfigyelhessék őket. Ahogy az emberek a fákat, úgy a fák is megfigyelik az embereket. Tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek.

A film főszereplői Tony Leung Chiu-Wai, Enzo Brumm és Luna Wedler, aki a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat. A mellékszerepekben olyan nemzetközileg is ismert színészek szereplenek, mint Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock vagy Martin Wuttke.

A forgatókönyvet Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX supervisor Klingl Béla, a casting director pedig Ascher Irma volt. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika voltak.

A Csendes barát világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt szeptemberben, ahol hat díjjal tüntették ki. Azóta elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Ezüst Tüske (Silver Spike) díját, a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon pedig Pálos Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó elismerést.

Kezdőlap    Kultúra    Különleges elismerést kapott Enyedi Ildikó

díj

filmfesztivál

franciaország

elismerés

enyedi ildikó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

MÁV: új kedvezmények, új menetrend – minden, amit tudni kell

Életbe lépett a MÁV-csoport 2025/2026-os menetrendje, december közepétől vásárolható az éves ország- és vármegyebérlet az új MÁVPlusz alkalmazásban, az applikáción keresztül péntektől mindenki számára elérhető a 15 százalékos okoskedvezmény a jegyekre.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.16. kedd, 18:00
Ürge-Vorsatz Diána
fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tokajtól Budafokig: így születnek a díjnyertes Sauska pezsgők

Tokajtól Budafokig: így születnek a díjnyertes Sauska pezsgők

A pezsgőkészítés művészetéről, a Sauska‑tételek egyedi karakteréről és a tradicionális módszer jelentőségéről beszélt a Portfolio‑nak Pohl Péter, a Sauska birtokigazgatója: a Brut NV különlegességét a furmint adja, a réserve borok 30%-os aránya pedig gazdagságot és hosszú lecsengést biztosít. Közben a piac számokban is erős és nemcsak volumenben vagy értékben, de a szezonalitásban is jelentős különbségek vannak a pincészet által készített Méthode Traditionnelle és a tartályos pezsgők között.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 16.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 16.)

A Pénzcentrum 2025. december 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen travelled to Philippines month before shooting, police say

Bondi gunmen travelled to Philippines month before shooting, police say

Australian police say "homemade" Islamic State group flags and improvised explosive devices (IEDs) have been found in a vehicle used by the suspects.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 15. 11:37
Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára Balázs Pétert
2025. december 15. 07:53
Gyilkosság áldozatává vált Rob Reiner filmrendező és felesége
×
×
×
×