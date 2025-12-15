Gyilkosság áldozatává vált Rob Reiner filmrendező és felesége

Megölték Rob Reiner amerikai színész-filmrendezőt és a feleségét, Michele Singert. A pár holttestét vasárnap találták meg a Los Angeles-i otthonukban – írja az AP News híradása nyomán a Telex. Az amerikai lap egy, a nyomozás részleteit ismerő forrásra hivatkozva azt írja, az áldozatok szúrt sebeket szenvedtek, és egy családtagot hallgatnak ki a nyomozók.

A 78 éves Reinert és 68 éves feleségét holtan találták a brentwoodi otthonukban, a Chadbourne sugárúton. A Los Angeles-i tűzoltókat délután fél négy körül riasztották a házukhoz, és a Los Angeles-i rendőrség rablógyilkosságokkal foglalkozó osztályának nyomozói dolgoznak az ügyön. Mike Bland rendőrkapitány közölte: egyértelműen gyilkosságként kezelik az ügyet.

A People azt írja, több forrás szerint is a fiuk, Nick Reiner lehetett az elkövető, de ezt hivatalos szerv még nem erősítette meg.

Rob Reiner nevéhez rendezőként, producerként olyan filmek fűződnek, mint A herceg menyasszonya, A bakancslista, a Szerelem a Fehér Házban, az Egy becsületbeli ügy, a Tortúra, a Harry és Sally, az Áll mellém! és A turné. Több filmjében színészként is megjelent, de játszott még az Elvált nők klubjá-ban, A szerelem hullámhosszán-ban, és A Wall Street farkasá-ban is. Négyszer jelölték Golden Globe-díjra, egyszer Oscar-díjra és egyszer BAFTA-díjra. A herceg menyasszonya című filmért 1987-ben ejnyerte a Torinói Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját és 1988-ban a Hugo-díjat legjobb forgatókönyv kategóriában.

Rob Reiner 78 éves volt, felesége, Michele Singer 68, 1989-ben házasodtak össze. A család szóvivője a hivatalos közleményben azt írta: „Mély fájdalommal jelentjük be Michele és Rob Reiner tragikus elhalálozását. Ez a hirtelen veszteség összetörte a szívünket, és kérjük, hogy ebben a hihetetlenül nehéz időszakban tartsák tiszteletben magánéletünket.”