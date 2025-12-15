ARÉNA - PODCASTOK
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 25: (EDITORS NOTE: The jacket in this image has been retouched) Rob Reiner attends the screening of Misery during the 2025 TCM Classic Film Festival at TCL Chinese Theatre on April 25, 2025 in Hollywood, California.
Nyitókép: Jesse Grant/Getty Images for TCM

Gyilkosság áldozatává vált Rob Reiner filmrendező és felesége

Infostart

Rob Reiner 78 éves volt, felesége, Michele Singer 68. A párra otthonában találtak rá, a nyomozók egy családtagot hallgattak ki az ügyben.

Megölték Rob Reiner amerikai színész-filmrendezőt és a feleségét, Michele Singert. A pár holttestét vasárnap találták meg a Los Angeles-i otthonukban – írja az AP News híradása nyomán a Telex. Az amerikai lap egy, a nyomozás részleteit ismerő forrásra hivatkozva azt írja, az áldozatok szúrt sebeket szenvedtek, és egy családtagot hallgatnak ki a nyomozók.

A 78 éves Reinert és 68 éves feleségét holtan találták a brentwoodi otthonukban, a Chadbourne sugárúton. A Los Angeles-i tűzoltókat délután fél négy körül riasztották a házukhoz, és a Los Angeles-i rendőrség rablógyilkosságokkal foglalkozó osztályának nyomozói dolgoznak az ügyön. Mike Bland rendőrkapitány közölte: egyértelműen gyilkosságként kezelik az ügyet.

A People azt írja, több forrás szerint is a fiuk, Nick Reiner lehetett az elkövető, de ezt hivatalos szerv még nem erősítette meg.

Rob Reiner nevéhez rendezőként, producerként olyan filmek fűződnek, mint A herceg menyasszonya, A bakancslista, a Szerelem a Fehér Házban, az Egy becsületbeli ügy, a Tortúra, a Harry és Sally, az Áll mellém! és A turné. Több filmjében színészként is megjelent, de játszott még az Elvált nők klubjá-ban, A szerelem hullámhosszán-ban, és A Wall Street farkasá-ban is. Négyszer jelölték Golden Globe-díjra, egyszer Oscar-díjra és egyszer BAFTA-díjra. A herceg menyasszonya című filmért 1987-ben ejnyerte a Torinói Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját és 1988-ban a Hugo-díjat legjobb forgatókönyv kategóriában.

Rob Reiner 78 éves volt, felesége, Michele Singer 68, 1989-ben házasodtak össze. A család szóvivője a hivatalos közleményben azt írta: „Mély fájdalommal jelentjük be Michele és Rob Reiner tragikus elhalálozását. Ez a hirtelen veszteség összetörte a szívünket, és kérjük, hogy ebben a hihetetlenül nehéz időszakban tartsák tiszteletben magánéletünket.”

