2025. december 14. vasárnap
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter (j2) és Vidnyánszky Attila vezérigazgató (j) a Nemzeti Színház új díszfüggönyének avatásán 2025. december 14-én. A százhatvanhét négyzetméteres alkotás száznégy kézi hímzõ munkájának eredménye.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Kocsis Zoltán

104-en hímezték a Nemzeti Színház új díszfüggönyét

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Felavatták a Nemzeti Színház új nagyszínpadi díszfüggönyét vasárnap. A százhatvanhét négyzetméteres alkotás száznégy kézi hímző munkájának eredménye.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében kiemelte: vannak pillanatok, amikor a múlt, a jelen és a jövő egyetlen mozdulatban, gesztusban találkozik. „Ma este, amikor felgördül ez a díszfüggöny, ilyen pillanatnak vagyunk tanúi. Nem pusztán egy színházi kelléket avatunk, a Nemzeti Színház új függönye, a magyar nemzet szövetbe hímzett története, a közös emlékezet és a közös jövő” – fogalmazott.

„Ez a mű egyben a nemzeti összetartozás szimbóluma is” – mondta. Hangsúlyozta: a tizenkét életfa, amely a függönyön látható nemcsak díszítőelem, hanem a magyar kultúra és a hit erejének jelképe. „Törzsei az ezeréves múltból sarjadnak, lombjuk pedig a Kárpát-medence minden tájának mintájából bontakozik ki” – mondta.

Hozzátette: száznégy hímző keze munkája „összeszőtte a teljes magyarságot” a Felvidéktől a Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig.

Mint elhangzott, az új előfüggönyt, amelyet Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező iparművész tervezett 2019-ben, a teátrum különleges, ünnepi alkalmak díszéül szánják, olyan eseményekére, amikor a hagyomány és a színházi ünnep közösségi ereje találkozik.

Kultúra    104-en hímezték a Nemzeti Színház új díszfüggönyét

nemzeti színház

függöny

hankó balázs

