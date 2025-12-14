104-en hímezték a Nemzeti Színház új díszfüggönyét

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter köszöntőjében kiemelte: vannak pillanatok, amikor a múlt, a jelen és a jövő egyetlen mozdulatban, gesztusban találkozik. „Ma este, amikor felgördül ez a díszfüggöny, ilyen pillanatnak vagyunk tanúi. Nem pusztán egy színházi kelléket avatunk, a Nemzeti Színház új függönye, a magyar nemzet szövetbe hímzett története, a közös emlékezet és a közös jövő” – fogalmazott.

„Ez a mű egyben a nemzeti összetartozás szimbóluma is” – mondta. Hangsúlyozta: a tizenkét életfa, amely a függönyön látható nemcsak díszítőelem, hanem a magyar kultúra és a hit erejének jelképe. „Törzsei az ezeréves múltból sarjadnak, lombjuk pedig a Kárpát-medence minden tájának mintájából bontakozik ki” – mondta.

Hozzátette: száznégy hímző keze munkája „összeszőtte a teljes magyarságot” a Felvidéktől a Székelyföldig, a Dunántúltól a Délvidékig.

Mint elhangzott, az új előfüggönyt, amelyet Vidnyánszky Attila vezérigazgató felkérésére Kustán Melinda textiltervező iparművész tervezett 2019-ben, a teátrum különleges, ünnepi alkalmak díszéül szánják, olyan eseményekére, amikor a hagyomány és a színházi ünnep közösségi ereje találkozik.