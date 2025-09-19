ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Szarka Tamás Kossuth-díjas énekes-zeneszerző, Vidnyánszky Attila, a színház vezérigazgatója, Alekszandar Popovszki, a Maribori Szlovén Nemzeti Színház művészeti vezetője, Viktor Rizsakov, a Moszkvai Művész Színház akadémiájának rendező-tanára, Kozma András dramaturg és Ilja Bocsarnikovsz orosz-lett színművész, rendező, egyetemi tanár, az SZFE osztályvezető tanára (b-j) a Nemzeti Színház évadbejelentő sajtótájékoztatóján 2025. szeptember 19-én. Voltaire Candide, Ionesco A király halódik és Wilder A mi kis városunk című műve is szerepel az évad bemutatói között.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Nem semmi évadot terveznek a Nemzeti Színházban

Infostart / MTI

Voltaire Candide, Ionesco A király halódik és Wilder A mi kis városunk című műve is szerepel az évad bemutatói között a Nemzeti Színházban, ahol szombaton nyílt nappal várják a közönséget.

Vidnyánszky Attila vezérigazgató a pénteki, budapesti évadbejelentő sajtótájékoztatón kiemelte: az alapelveik nem változtak 2013 óta. „Sokirányú munkánk sokféle gondolkodásmódot igényel, és a sokféle irányhoz sokfajta produkció szükséges” – hangsúlyozta, hozzátéve: a Nemzeti Színház egyszerre kell, hogy a hagyományainkat tovább éltesse és kísérletező, ízig-vérig színház legyen.

Elmondta: olyan évadot terveznek, amely tele van meglepetésekkel, kérdésekkel, kísérletezési lehetőséggel.

Kiemelte: valóságos műhelymunka folyik a színházban, ahol számos kezdeményezés, a gyakorlatukat a színházban töltő diákok vizsgái és próbafolyamatok zajlanak. Hozzátette: szombaton nyílt nappal várják az érdeklődőket, és az idei évadban is megvalósulnak a közönség által már megszokott, népszerű programok, megrendezik a MITEM-et az Ádámok és Évák Ünnepét, a Pajtaszínházi Szemlét, valamint a nemzetiségi színházak szemléjét is.

A Candide avagy a radikális optimizmus Alekszandar Popovszki rendezésében október 10-től látható. A premierek között van Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művének új, zenés változata, amelyhez a Ghymes együttes alapítója, Szarka Tamás írt zenét és dalokat. A darab Vidnyánszky Attila rendezésében 2016 óta szerepel a Nemzeti Színház repertoárján. A rendező elmondta: egy derűsebb, játékosabb, a mostani fiatalok számára könnyebben elérhető előadás hoznak létre.

Eugene Ionesco A király halódik című darabját, az abszurd dráma mesterének egyik legszemélyesebb alkotását Tompa Gábor rendezésében mutatják be. Nichola McAuliffe A szívem királynője című művét Viktor Rizsakov rendezésében tűzik műsorra, Thornton Wilder A mi kis városunk című darabját pedig Ilja Bocsarnikovsz állítja színpadra.

Vidnyánszky Attila Marx A tőke című művéből készít előadást. Továbbá népmeséket is bemutatnak a teátrum fiatal művészei és színészhallgatók közreműködésével. A Magyar Népmese Háza sorozatban látható lesz a Tizenkét varjú Korda Bonifác rendezésében és a Halász Józsi, amelynek rendezője Winkler Tamás Ábel.

A bemutatókról az eseményen a rendezők, Viktor Rizsakov, Alekszandar Popovszki és Ilja Bocsarnikovsz mellett Szarka Tamás zenész, zeneszerző, Nagy Mari és Szűcs Nelli színművész, Földes László Hobo dalszerző, előadóművész, továbbá Berecz András előadóművész beszélt.

További információ a műsorról a teátrum honlapján érhető el.

nemzeti színház

színház

évadnyitó

vidnyánszky attila

