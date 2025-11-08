ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat Zsombor
Nyitókép: Unsplash

Meghalt Kálmán Imre lánya

Infostart

Életét édesapja zenei örökségének védelmére és nemzetközi népszerűsítésére szentelte.

Hosszú betegség után, 88 éves korában elhunyt Kálmán Yvonne, a világhírű magyar operettkomponista, Kálmán Imre lánya - tájékoztatott a Budapesti Operettszínház.

A közlemény szerint Kálmán Yvonne november 7-én, pénteken hunyt el Los Angelesben.

Kálmán Yvonne, aki gyermekkorában a világháború miatti száműzetést is megélte, fáradhatatlanul dolgozott apja műveinek megóvásáért és ismételt színre viteléért. Éveken át Puerto Vallartában, Mexikóban élve világszerte épített ki kapcsolatokat színházakkal, művészeti igazgatókkal és karmesterekkel. Az ő erőfeszítéseinek köszönhetően Kálmán Imre halhatatlan operettjei, mint a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és A chicagói hercegnő új közönséget hódítottak meg Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban.

Az operett műfajának nemzetközi népszerűsítésében végzett több évtizedes munkájáért 2017-ben, nyolcvanadik születésnapján Pro Cultura Hungarica díjjal tüntették ki.

A zene világán túl Kálmán Yvonne elkötelezett volt az állatvédelem iránt is. Mexikóban megalapította a Yvonneka Alapítványt, amely kóbor kutyák mentésével, orvosi ellátásával és örökbe adásával foglalkozott.

Kálmán Yvonne élete hidat jelentett a múlt és a jelen, a nemzetek és a nemzedékek között, a művészet és az emberség között. Munkásságával biztosította, hogy Kálmán Imre melódiái és saját kedvessége, segítőkészsége tovább éljen a világban - áll a közleményben.

Kultúra    Meghalt Kálmán Imre lánya

halálhír

kálmán imre

kálmán yvonne

