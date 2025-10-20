ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.62
usd:
334.37
bux:
103452.57
2025. október 20. hétfő Vendel
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Wikipédia/Maximilian Bühn

Újabb értékes díjat kapott Enyedi Ildikó filmje

Infostart / MTI

Enyedi Ildikó rendezése, a Csendes barát nyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál Ciné+ nagydíját vasárnap.

Az alkotók hétfői közleménye szerint a díjat a Diane Baratier francia operatőrből (aki Éric Rohmer rendező visszatérő munkatársa volt), Maria Bonsanti filmes szakemberből és Philippe Lesage kanadai filmrendezőből álló zsűri ítélte oda Enyedi Ildikó alkotásának. A film a nemzetközi mezőnyben versenyzett, ahol a fő szelekciós szempont az innovatív történetmesélés volt.

A tájékoztatóban emlékeztettek: mások mellett Enyedi Ildikó lesz a november 17. és 21. között rendezendő 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztivál díszvendége. A fesztivál az arab világ egyetlen A-kategóriás filmes eseménye, melynek célja, hogy hozzájáruljon a filmművészet és -tudomány fejlődéséhez, valamint ösztönözze a kultúrák közötti párbeszédet.

A közleményben arra is kitértek, hogy a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert Csendes barát felkerült az Európai Filmakadémia szűkített listájára, így esélyes az Európai Filmdíjra. A 38. alkalommal megrendezendő díjátadó januárban lesz Berlinben.

A tájékoztatás szerint a Csendes barát októberben szerepel a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon, az AFI FEST-en Los Angelesben és a spanyolországi Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon.

A Csendes barátot a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyében tartott világpremierje óta már bemutatták Toronto, Puszan, London és Zürich rangos fesztiváljain. Az első magyarországi vetítés a sellyei arborétumban, a filmben szereplő ginkgo biloba fa közelében volt, az országos mozipremier január 29-én lesz a Mozinet forgalmazásában, de addig is több premier előtti vetítésen látható.

A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén, magányos, ahogy a kert többi lakója is - sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását - olvasható a tájékoztatóban.

A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai. A további főbb szerepeket Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke alakítják. Luna Wedler a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült alkotás a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel.

Kezdőlap    Kultúra    Újabb értékes díjat kapott Enyedi Ildikó filmje

film

enyedi ildikó

csendes barát

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet

Gálik Zoltán: a budapesti csúcs egy hosszú békefolyamat első lépése lehet
A nemzetközi figyelem középpontjába került Budapest, miután bejelentették, hogy a magyar főváros lesz a helyszíne az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának. A külföldi reakciókról az InfoRádió Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdezte.
 

Merénylettől tartva kellett gyorsan a "repülőre varázsolni" Donald Trumpot – fotó

Volodimir Zelenszkij nem tartja Budapestet jó helyszínnek, de szeretne eljönni

Ukrajna adjon át területeket, ha nem akar megsemmisülni - Donald Trump javaslatai

Orbán Viktor: hogy lesz olcsóbb a kenyér a Trump-Putyin-találkozótól?

Robert Fico a békét várja a budapesti találkozótól

A lengyel kormányfő figyelmeztette Donald Trumpot

Ma akar hadi üzemmódra átállni az EU Szijjártó Péter szerint

Észak-koreaiak után kubaiak: sok távoli ország katonái harcolnak az oroszok oldalán

Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Így kezdi meg 5 éves börtönbüntetését Nicolas Sarkozy

Egyes hírek szerint magánzárka várhatja Nicolas Sarkozyt. Ami biztos, a volt francia elnök a héten, kedden kezdi meg ötéves börtönbüntetését, amiért a líbiai vezetéssel összejátszva finanszírozta újraválasztási kampányát.
VIDEÓ
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentősen javult a német lakásépítő ágazat üzleti hangulata

Jelentősen javult a német lakásépítő ágazat üzleti hangulata

Az ifo intézet hétfőn közzétett felmérése szerint jeletősen javult a lakásépítési üzleti környezet megítélése szeptemberben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trump beleszólt az orosz-ukrán háborúba: itt állhat meg a front az amerikai elnök szerint

Trump beleszólt az orosz-ukrán háborúba: itt állhat meg a front az amerikai elnök szerint

Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Snapchat, Roblox and several banks among major apps down in Amazon internet services outage

Dozens of the world's biggest sites including Zoom, Duolingo and Lloyds bank are having issues - Amazon Web Services says it's now "seeing significant signs of recovery".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 20. 06:52
Elkészült a világ leghosszabb szentszobor-fala
2025. október 20. 05:00
A szexmentesség titkai: a látás, az intelligencia és a szexuális élet összefügg
×
×
×
×