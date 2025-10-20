Újabb értékes díjat kapott Enyedi Ildikó filmje

Az alkotók hétfői közleménye szerint a díjat a Diane Baratier francia operatőrből (aki Éric Rohmer rendező visszatérő munkatársa volt), Maria Bonsanti filmes szakemberből és Philippe Lesage kanadai filmrendezőből álló zsűri ítélte oda Enyedi Ildikó alkotásának. A film a nemzetközi mezőnyben versenyzett, ahol a fő szelekciós szempont az innovatív történetmesélés volt.

A tájékoztatóban emlékeztettek: mások mellett Enyedi Ildikó lesz a november 17. és 21. között rendezendő 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztivál díszvendége. A fesztivál az arab világ egyetlen A-kategóriás filmes eseménye, melynek célja, hogy hozzájáruljon a filmművészet és -tudomány fejlődéséhez, valamint ösztönözze a kultúrák közötti párbeszédet.

A közleményben arra is kitértek, hogy a Velencei Filmfesztiválon hat díjat nyert Csendes barát felkerült az Európai Filmakadémia szűkített listájára, így esélyes az Európai Filmdíjra. A 38. alkalommal megrendezendő díjátadó januárban lesz Berlinben.

A tájékoztatás szerint a Csendes barát októberben szerepel a Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon, az AFI FEST-en Los Angelesben és a spanyolországi Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon.

A Csendes barátot a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyében tartott világpremierje óta már bemutatták Toronto, Puszan, London és Zürich rangos fesztiváljain. Az első magyarországi vetítés a sellyei arborétumban, a filmben szereplő ginkgo biloba fa közelében volt, az országos mozipremier január 29-én lesz a Mozinet forgalmazásában, de addig is több premier előtti vetítésen látható.

A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén, magányos, ahogy a kert többi lakója is - sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását - olvasható a tájékoztatóban.

A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai. A további főbb szerepeket Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke alakítják. Luna Wedler a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat.

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. A vezető producerek Reinhard Brundig és Mécs Mónika.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült alkotás a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel.