Már gyülekeznek a sztárok Velencében, két magyar filmpremierért is szoríthatunk

A velencei fesztiválon a két magyar film premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartják -közölte a Nemzeti Filmintézet. Az Árva című filmet csütörtökön, a Csendes barátot szeptember 5-én mutatják be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA-díjas Saul fiát, és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. Az Árva magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával, producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc. Az Árva magyarországi premierje a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én és október 23-tól lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült, vezető producere magyar részről Mécs Mónika. A német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon a Mozinet forgalmazásában.

A velencei fesztivál két magyar versenyfilmje, Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése és a Hunyadi sorozat sikere is jelzi, hogy a koprodukciók ma már meghatározó szerepet töltenek be a hazai filmiparban - fogalmazott Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke a fesztivál kapcsán. Az NFI mintegy 40 nemzetközi együttműködést támogatott, amelyek új színekkel gazdagítják a hagyományos közép- és nyugat-európai partnerségek sorát. Az intézet arra ösztönzi a filmeseket, hogy nemzetközi együttműködésekben gondolkodjanak, és csatlakozzanak egy olyan hálózathoz, amelyben a közös gondolkodás, a finanszírozás és az egymást kiegészítő kreativitás előnyei egyaránt érvényesülnek.