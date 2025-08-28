ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.32
usd:
340.5
bux:
0
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált hirdető installáció a velencei Lidón 2025. augusztus 25-én, két nappal a szeptember 6-ig tartó filmes seregszemle kezdete előtt.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

Már gyülekeznek a sztárok Velencében, két magyar filmpremierért is szoríthatunk

Infostart

Két magyar filmpremier, Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése is szerepel a szerdán kezdődő Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában.

A velencei fesztiválon a két magyar film premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartják -közölte a Nemzeti Filmintézet. Az Árva című filmet csütörtökön, a Csendes barátot szeptember 5-én mutatják be a velencei Lidón a Palazzo del Cinemában.

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA-díjas Saul fiát, és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét a rendező családjának története ihlette. Az Árva magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával, producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc. Az Árva magyarországi premierje a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én és október 23-tól lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A Csendes barát a Nemzeti Filmintézet, a DFFF, a NRW, az FFA, a BKM, a Hessen Film, az Eurimages, a ZDF/ARTE, az ARTE France Cinema, a CNC és a MOIN támogatásával készült, vezető producere magyar részről Mécs Mónika. A német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotás a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon a Mozinet forgalmazásában.

A velencei fesztivál két magyar versenyfilmje, Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című rendezése és a Hunyadi sorozat sikere is jelzi, hogy a koprodukciók ma már meghatározó szerepet töltenek be a hazai filmiparban - fogalmazott Káel Csaba, mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke a fesztivál kapcsán. Az NFI mintegy 40 nemzetközi együttműködést támogatott, amelyek új színekkel gazdagítják a hagyományos közép- és nyugat-európai partnerségek sorát. Az intézet arra ösztönzi a filmeseket, hogy nemzetközi együttműködésekben gondolkodjanak, és csatlakozzanak egy olyan hálózathoz, amelyben a közös gondolkodás, a finanszírozás és az egymást kiegészítő kreativitás előnyei egyaránt érvényesülnek.

Kezdőlap    Kultúra    Már gyülekeznek a sztárok Velencében, két magyar filmpremierért is szoríthatunk

nemes jeles lászló

velencei filmfesztivál

enyedi ildikó

nemzeti filmintézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik ugyanis a részletes amerikai GDP-adat, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthatunk, Európában pedig iránykereséssel indulhat a nap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Iszonyú hőséggel robogunk a hétvége felé: szabályosan megfővünk ma a melegben

Iszonyú hőséggel robogunk a hétvége felé: szabályosan megfővünk ma a melegben

A szaharai por megszűrheti a gomolyfelhőket, csapadék pedig ma egyáltalán nem valószínű a rekkenő hőségben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
FBI investigates Minneapolis school shooting as anti-Catholic hate crime

FBI investigates Minneapolis school shooting as anti-Catholic hate crime

Two children were killed when an attacker opened fire through the windows of the city's Annunciation Church.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 20:00
Dokumentumfilm Kárpátaljáról – titkolózás, félelem, bujkálás az úr, amíg véget nem ér a háború
2025. augusztus 27. 18:06
Százezernél is többen regisztráltak eddig a Liget+ digitális rendszerbe
×
×
×
×