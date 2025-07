Így fest III. Károly egy humanoid robot szemével – egy olajképen

„Károly király arra használja a pozícióját, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem és a vallások közötti párbeszéd fontosságára; úgy terveztem meg a portréját, hogy ezt kiemeljem” – jelentette ki a robot, hozzátéve: reméli, az Algoritmus király című olajfestményével örömet szerzett az uralkodónak.

„A mesterséges intelligencia kétségtelenül átformálja a világot, beleértve a művészeteket és az emberi kreativitást is” – szögezte le a günoid, azaz nőre hasonlító robot, amely a brit nagykövetség genfi kirendeltségén tartott bemutatón azt is hangsúlyozta, szeretné, ha munkái elősegítenék az új technológia etikai oldalát célzó párbeszédet, kiemelve a kritikai gondolkodás fontosságát.

