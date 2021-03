Dragomán György: azért főzök, mert addig se kell írni

Életemben először élményt a főzés akkor okozott, mikor kiskoromban megtanultam, hogy lehet cukrot pergelni, abba diót szórni, és ebből egy édességszerűség jön létre. Ötéves lehettem, mikor ezt kipróbáltam, egy barátomtól hallottam róla. Egyedül is sokszor csináltam, ez volt az első és azóta azóta tulajdonképpen folyamatosan főzök kisebb-nagyobb megszakításokkal – mondta Dragomán György új kötetéről, a Főzőskönyvről.

"Azért főzök, mert addig se kell írni. Olyan kivételes helyzetben vagyok ebből a szempontból, hogy a főzést tulajdonképpen az írásból való teljes és tökéletes kikapcsolódásra használtam az utóbbi 25 évben – mondta a konyhai tevékenység motivációjáról. – Nagyon igyekszem, hogy ne gondolkozzak. Én regényíró vagyok és nagyon nehéz kijönni abból a mentalitásból, hogy az ember a jelenetben van, és a mondatokat csiszolja fejben. A főzés erre nagyon alkalmas, egész másfajta fizikai kreativitás. Az írásban a legnehezebb vagy nem történik semmi, hanem ül az ember a fotelben és maximum gépel. A főzés ennek teljesen ellentéte, ott tényleg történik valami mindig, egy fizikai folyamatnak vagyunk a részei, amelynek a végére valami lesz, megfogható, megehető, ízlelhető, szagolható jön létre."

Főzés közben igyekszik nem mondatokban gondolkozni, és mióta többet ír főzésről, vigyáznia kell, hogy közben ne próbáljon receptet írni. Igaz, a Főzöskönyvben sem recepteket kínál, hanem történeteket, élethelyzeteket, sztorikat.

"A főzésről is úgy tudok írni, ahogy regényt is írok. Egy történetről van szó, arról, hogy meséljem el azt, amit csinálok, s ez egy fontos kérdés. A tudósoknak is az egyik problémájuk, hogyan tudják elmesélni azt, amit csinálnak. A főzéssel is ez van, a receptet könnyű leírni, de magát a folyamatot, ami ott történik az emberrel kívül és belül, egy kicsit nehezebb" – mondta, és hozzátette, arra tett kísérletet, hogy úgy írja le a folyamatokat, hogy ne csak a külső, hanem a belső történések is benne legyenek. Izgatottan várta, hogy ez működik-e, és megnyugvással vette tudomásul, hogy működik, szinte minden receptet megfőzte valaki.

"Tudtam, amikor megírtam, hogy működik, mint könyv. A nappaliban az ember az elejétől végéig el tudja olvasni. De ez a könyv valahol félúton van a konyha meg a nappali között, és sejtettem, hogy működni fog, de hogy mind a két helyen tud működni, az most már három hónap után nyilvánvaló. Ilyet még nem írtam, a regény és a novella is teljesen más. Itt sokkal konkrétabb eredmények vannak, mint a regényben" – mondta Dragomán György.