Nagyszabású Gross Arnold-életműkiállítás nyílik Budapesten

Nagyszabású Gross Arnold-életműkiállítás nyílik a Kossuth- és Munkácsy díjas grafikus és festőművész születésének 90. évfordulója alkalmából december 6-án Budapesten a Széphárom Közösségi Térben, ahol bemutatják a jubileumra készült nagymonográfiát is.

Révész Emese művészettörténészt, a tárlat kurátorá szerint a széles körben kedvelt és ismert grafikusművész fél évszázados pályája során a rézkarcolás egyik legjobb magyarországi mesterévé vált. Csipkeszerű aprólékossággal megmunkált grafikáin tündéri mesevilág kel életre, tele emberarcú, mosolygó virágokkal, madarakkal, angyalokkal és tündérekkel.

A tárlat középpontjában a karácsony és a játék áll. Gross Arnold maga is örök gyermek volt, aki nem csak játékos rajzain, hanem a valóságban is imádott játszani, ezért az életműkiállításon a művek mellett megidézzük jellegzetes tárgyvilágát, a képein is megjelenő karácsonyfa körül zakatoló kisvasúttal - mondta a művészettörténész, kiemelve, hogy a tárlat különlegességét a technikailag különleges színnyomatvariációk és a ritkán látható olajfestmények és diorámák jelentik. Utóbbiak a Gross-féle fantáziavilág térbeli kiterjesztései: a festmények apró figurákkal, tárgyakkal történt kiegészítései, babaházakra emlékeztető miniatűr dobozterek.

A tárlaton Gross Arnold kevés és ritkán látható olajfestményei közül is megjelenik néhány, így a Beszélgetések a barátságról nagyméretű festménye és az egykor a Buda Penta Hotel részére készült két nagyméretű installációja, amelyek még nem voltak egy térben bemutatva - hangsúlyozta művészettörténész.

Az MTVA Archívum jóvoltából a kiállítás keretében folyamatosan látható lesz Sós Mária 1978-as Játék-Film című, Gross Arnoldról készült portréfilmje.

A kiállítás anyagát a Gross Arnold Galéria és a Jászi Galéria gyűjteményéből állították össze, kiegészítve magángyűjtők, az ibis Mercure Castle Hill, a Magyar Képzőművészeti Egyetem és az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből származó alkotásokkal.

Négy éve hunyt el Gross Arnold, a nemzet művésze, Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikus és festőművész, a rézkarc műfajának megújítója, Magyarország egyik legismertebb és legnépszerűbb képzőművésze. A tordai születésű művész november 25-én ünnepelte volna 90. születésnapját. Ez alkalomból jelenik meg a Gross Arnold Galéria több éves előkészítése és kutatása nyomán született nagymonográfia Révész Emese művészettörténész tanulmányával. A művészet kertje - Gross Arnold (1929-2015) művészete című több mint 300 színes képpel illusztrált monográfia a tanulmány mellett korabeli dokumentumok, forrás szövegek, közeli jó barátok visszaemlékezései és a hagyatékot ápoló fiának bevezetője teszik teljessé - írták a tájékoztatóban.

Nyitókép: Czimbal Gyula