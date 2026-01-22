ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/UNHCR Magyarország

Nagy a felháborodás: csaknem ezer menedékkérőnek bottal ütik a nyomát

Infostart

A menekültpolitika szigorítása a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kormány egyik fő célkitűzése. Ilyen előzmények után felháborodást keltett az a bejelentés, hogy az elmúlt több mint egy évben a délnyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban megközelítően 1000 menedékkérőnek egyszerűen nyoma veszett.

A konzervatív pártokból és a szociáldemokratákból álló német kormánykoalíció mindenekelőtt a menekültek befogadásának szigorítását és a kitoloncolások felgyorsítását hirdette meg. Ez utóbbi jegyében kezdett közvetlen tárgyalásokat az Aszad-rezsimet a múlt év végén felváltó új szíriai kormányzattal, valamint közvetve az afganisztáni tálib rezsimmel is.

Szíria és Afganisztán az a két ország, amelyből az elmúlt években a legtöbb menekült érkezett Németországba. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban több hír érkezett arról, hogy a menekültek igencsak jól érzik magukat a befogadó országban, és nem fűlik a foguk a hazatéréshez akár Szíriát, akár Afganisztánt illetően.

Közvetve ezt erősítették meg azok a legfrissebb értesülések, amelyek szerint Rajna-vidék-Pfalz tartományban a menekültek ideiglenes befogadására létrehozott központokból csaknem 1000 menedékkérő egyszerűen eltűnt. Mindez a német portálok szerint felháborodást váltott ki több tartományban is.

A befogadóközpontok jelentik a menekültek elsődleges kapcsolattartási pontját az országban.

Rajna-vidék-Pfalz tartomány kormánya közölte, hogy felülvizsgálja a befogadással kapcsolatos eljárásokat, és tárgyalásokat kezdeményezett más tartományok kormányzataival is.

A mainzi integrációs minisztérium pontos adatai szerint az elmúlt másfél évben összesen 923 menedékkérő tűnt el nyomtgalanul hat befogadóközpontból. A jelzett időpontban a tartomány összesen mintegy 10 ezer menekültet fogadott be, így az „eltűnési arány” megközelíti a 10 százalékot.

A német portálok utaltak arra, hogy a befogadóközpontokban a jelenlétet naponta ellenőrzik, és három nap „távollét” után már a rendőrség, illetve a biztonsági hatóságok veszik át a nyomozást.

A beszámolók szerint a rajna-pfalzi információra sajátos véletlen, konkrétan adatszivárgás okán derült fény. Az ilyen jellegű adatokat általában nem hozzák nyilvánosságra.

németország

menekültek

befogadás

rajna-vidék-pfalz

