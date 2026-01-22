Sokkoló felvétel: földön fekvő férfit ütött-rúgott a kidobó Pécs belvárosában

A Pécsi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen – számolt be róla honlapján a rendőrség.

A közzétett kamerafelvételen látható – a szórakozóhely biztonsági szolgálatához köthető – férfiak egyike 2025. november 21-én 22 óra 30 perckor Pécsett, a Rákóczi út 46. szám előtt ököllel többször megütötte a földön fekvő sértettet, majd egyszer bele is rúgott, míg társai bűnsegédként végignézték a történteket. Tettük olyan kihívóan közösségellenes és erőszakos volt, hogy az alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen – írja a hatóság.

Az incidensről készült felvételt ide kattintva lehet megtekinteni, de csak erős idegzetűeknek ajánlott. A képsorok alapján megállapítható, hogy a Pécsi Est nevű szórakozóhelyről van szó, ahol nemrég razziát tartott a rendőrség – jegyzi meg az Index.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a felvételen látható férfiakat felismeri, vagy az esettel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon!

Kiakadt a szórakozóhely a rendőrségre

A híroldal arra is kitér, hogy a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki az egyik pécsi szórakozóhelyhez szombat hajnalban. A razzián kommandósok és rendőrkutyák is megjelentek, a klubban lévőket igazoltatták. Az intézkedés célja kábítószer keresése volt, amit nem találtak. Egyetlen embert állítottak elő a rendőrök, mivel nem a saját dokumentumaival igazolta magát.

Az érintett szórakozóhely, a Pécsi Est közleményt adott ki az esetről, melyben kifogásolták az egyenruhások fenyegető stílusát, ártatlan emberek estéjének tönkretételét, valamint hozzátették, érdemes-e lenullázni egy adófizető személy egész éjszakai bevételét. Kijelentették, a fenyegetések ellenére ki fognak állni a vendégeik mellett. A klub nem haragszik a rendőrségre, a szolgálatot teljesítő tiszteket és rendőrkutyákat meghívták a Made in Pécs Fesztiválra.

Hétfőn a rendőrség közölte, hogy a létesítményben korábban több erőszakos incidens történt. Közleményükben kitértek arra is, hogy az említett rendőrségi akció célja a jogsértések feltárása és a fiatalok védelme volt. Hozzátették, az ellenőrzés nem volt véletlenszerű: a szórakozóhely környezetéhez köthetően tavaly óta összesen négy büntetőeljárás indult különböző erőszakos cselekmények miatt. Többek közt garázdaság, valamint könnyű és súlyos testi sértés miatt indult nyomozás, de megemlítették, hogy korábban egy dulakodás is tettlegességig fajult, emiatt ki kellett szállniuk a helyszínre.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ilyen ellenőrzések célja nem a szórakozás ellehetetlenítése vagy a vendégek zaklatása. A gyors és szakszerű intézkedésekhez azonban elengedhetetlen az együttműködés. A hétvégi ellenőrzés idején kényszerítő eszköz alkalmazására nem volt szükség, és rendőri intézkedéssel szembeni panasz sem érkezett.

A hatóságok kiemelték: egy igazoltatás alatt senkinek nem kell bűnözőnek éreznie magát, az együttműködés pedig gördülékenyebbé teszi az ellenőrzéseket. Megjegyezték, hogy a rendőrség a jövőben is fokozott figyelmet fordít a nagy látogatottságú szórakozóhelyekre és vendéglátóipari egységekre, hogy megelőzze és felderítse a bűncselekményeket. A céljuk az, hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak, és a szülők nyugodtan engedhessék el őket otthonról, bízva abban, hogy épségben térnek haza.