Tüzetesen átvizsgálták a Balatont, nem lehet megszervezni az átcsúszást

A korábbi átlagos 22 centis jégvastagság helyett ma csak 14-15 centis az átlagos jégvastagság a Balatonon, egyes helyeken pedig még mindig hullámzik a víz, így a Balaton-Átcsúszás Facebook-oldalán bejelentették, nem lehet megszervezni erre a hétvégére az átcsúszást, sem a klasszikus útvonalon a nyugati medencében, de Alsóörsnél és a Balaton nyugati végén sem.

A videós bejelentésből kiderül, végigmérték mindhárom helyen a jégvastagságot rengeteg ponton kétéltű járművükkel, és több olyan helyen is áthaladtak, ahol a jármű csónakként kellett, hogy funkcionáljon.

Mutatjuk a bejelentést, amelyben elhangzik: a part mentén kijelölt helyeken bátran korcsolyázzon mindenki, de saját felelősségre merészkedjen a Balaton jegére.