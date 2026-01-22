ARÉNA - PODCASTOK
Rianás a Balaton jegén.
Nyitókép: HungaroMet

Tüzetesen átvizsgálták a Balatont, nem lehet megszervezni az átcsúszást

Infostart

Három útvonalat is végigmértek különleges gépükkel a vízimentők, nagyon messze van a helyzet a legutóbbi és mindmáig egyetlen rendezés körülményeitől.

A korábbi átlagos 22 centis jégvastagság helyett ma csak 14-15 centis az átlagos jégvastagság a Balatonon, egyes helyeken pedig még mindig hullámzik a víz, így a Balaton-Átcsúszás Facebook-oldalán bejelentették, nem lehet megszervezni erre a hétvégére az átcsúszást, sem a klasszikus útvonalon a nyugati medencében, de Alsóörsnél és a Balaton nyugati végén sem.

A videós bejelentésből kiderül, végigmérték mindhárom helyen a jégvastagságot rengeteg ponton kétéltű járművükkel, és több olyan helyen is áthaladtak, ahol a jármű csónakként kellett, hogy funkcionáljon.

Mutatjuk a bejelentést, amelyben elhangzik: a part mentén kijelölt helyeken bátran korcsolyázzon mindenki, de saját felelősségre merészkedjen a Balaton jegére.

