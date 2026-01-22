ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Itt a tűzifás és a bukófigura-csalás

Infostart

Újabb és újabb formái vannak az online csalásoknak: csak Tolna megyében szerdán hatan tettek feljelentést ilyen ügyek miatt.

A hosszan tartó hideg miatt folyamatos a kereslet tüzelőanyagok iránt. A piac generálja a csalók megjelenését a tűzifa-kereskedők között is – írja a rendőrség a honlapján. A napokban több sértett is feljelentéssel élt.

Legutóbb egy szekszárdi férfi járt pórul. Egy internetes hirdetés alapján

látatlanban rendelt meg 10 köbméter bükkfát egy ismeretlentől, 240 ezer forintot előre elutalt, de a fa nem érkezett meg, és a hirdető is elérhetetlenné vált.

Az online piactereken is látszólag több kedvező üzlet köthető. De csak látszólag – kommentál a rndőrség.

Egy szekszárdi férfi hegesztőgépet rendelt, az árát előre elutalta, de a gép nem érkezett meg, és a hirdető is elérhetetlenné vált. Mások elektromos láncfűrészt, ágvágót vagy csavarbehajtót rendeltek utánvéttel, de ők sem jártak sokkal jobban. A csomag ugyan megérkezett, csak nem a megrendelt termék volt benne.

Újra felbukkant az úgynevezett „bukófigurás” csalás is.

Az ismerőse rábeszélt egy férfit, hogy segítsen neki kedvezményes árú telefont vásárolni. A jóhiszemű férfi eleget tett a kérésnek annak tudatában, hogy nem származik hátránya az ügyletből. Mint kiderült, nem így történt, az ismerőse az ígérete ellenére nem fizette a részleteket, és a szolgáltató a feljelentőn követeli a 90 000 forintot.

A rendőrség továbbra is kéri, hogy

  • vásárlásai során mindenki legyen óvatos és egészségesen gyanakvó!
  • Lehetőleg hivatalos oldalakról, csak ellenőrizhető és megbízható partnerektől vásároljanak!
  • Vigyázzanak az adataikra!
  • Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében ezentúl is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.

rendőrség

tűzifa

online csalás

