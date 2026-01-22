Itt a tűzifás és a bukófigura-csalás

A hosszan tartó hideg miatt folyamatos a kereslet tüzelőanyagok iránt. A piac generálja a csalók megjelenését a tűzifa-kereskedők között is – írja a rendőrség a honlapján. A napokban több sértett is feljelentéssel élt.

Legutóbb egy szekszárdi férfi járt pórul. Egy internetes hirdetés alapján

látatlanban rendelt meg 10 köbméter bükkfát egy ismeretlentől, 240 ezer forintot előre elutalt, de a fa nem érkezett meg, és a hirdető is elérhetetlenné vált.

Az online piactereken is látszólag több kedvező üzlet köthető. De csak látszólag – kommentál a rndőrség.

Egy szekszárdi férfi hegesztőgépet rendelt, az árát előre elutalta, de a gép nem érkezett meg, és a hirdető is elérhetetlenné vált. Mások elektromos láncfűrészt, ágvágót vagy csavarbehajtót rendeltek utánvéttel, de ők sem jártak sokkal jobban. A csomag ugyan megérkezett, csak nem a megrendelt termék volt benne.

Újra felbukkant az úgynevezett „bukófigurás” csalás is.

Az ismerőse rábeszélt egy férfit, hogy segítsen neki kedvezményes árú telefont vásárolni. A jóhiszemű férfi eleget tett a kérésnek annak tudatában, hogy nem származik hátránya az ügyletből. Mint kiderült, nem így történt, az ismerőse az ígérete ellenére nem fizette a részleteket, és a szolgáltató a feljelentőn követeli a 90 000 forintot.

A rendőrség továbbra is kéri, hogy

vásárlásai során mindenki legyen óvatos és egészségesen gyanakvó!

Lehetőleg hivatalos oldalakról, csak ellenőrizhető és megbízható partnerektől vásároljanak!

Vigyázzanak az adataikra!

Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen!

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében ezentúl is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.