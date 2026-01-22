ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.66
usd:
328.23
bux:
122800.39
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kölcsey Ferenc Himnusz címû költeményének nemes másolata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából tartott ünnepi sajtótájékoztatón az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) 2024. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

A metrózás is más lesz ma – különleges ünnepnap van

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ma van a magyar kultúra napja, amelyet országszerte és a határokon túl is számos programmal, kiállítással, színházi előadással, koncerttel, gálaesttel és díjátadóval ünnepelnek.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

Az idén új, egységes arculattal és a Liszt Intézetek segítségével számos városban világszerte egyhetes programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját. Több vármegyében és városban tartanak gálaestet, amelyeken elismeréseket is átadnak.

Számos múzeum ingyenesen tart nyitva ezen a napon, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében csaknem 200 határon túli településen, köztük Sepsiszentgyörgyön, Zentán, Szabadkán, Pozsonyban és a Muravidéken is készülnek programokkal, rendezvényekkel.

A magyar kultúra napja idei mottójának A kultúra összeköt gondolatot választották, ennek jegyében minden helyszínen a programok résztvevői nemzeti színű karszalagot köthetnek a kezünkre, ezzel jelezve az összetartozást.

Gödöllőn villámcsődülettel indítják csütörtökön a magyar kultúra napját, megnyílik az Attila kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Akváriumban pedig táncház lesz.

A Nemzeti Színházban az idén is megrendezik az Ádámok és Évák Ünnepét, a teátrum átadja nagyszínpadát a diákszínjátszóknak január 22-én.

A MÁV Szimfonikus Zenekar az Új utak című koncerten a Müpában ünnepi hangversennyel tiszteleg a XX. és XXI. századi magyar zene alkotói előtt csütörtökön.

A Hagyományok Háza kettős jubileum jegyében indítja ünnepi programsorozatát. A 25 éves intézmény a 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári piactéren című produkciójával köszönti az évfordulót január 22-én és 23-án.

A Fonó Budai Zeneházban Borbély Mihály, Mohácsy Lőrinc Ágoston triója, valamint Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó „Fecske” lesz a főszereplő a magyar kultúra napja alkalmából szervezett zenés esten.

A Fővárosi Nagycirkusz a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal együttműködésben ingyenes kiállítási és élménypedagógiai programokkal ünnepel csütörtökön Budapesten.

A BKV Zrt. a Ferencvárosi Művelődési Központtal és intézményeivel, valamint a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve csütörtökön mini koncerteket, valamint kórus- és táncelőadásokat szervez az utasok számára az M3-as metró Nagyvárad tér, Kálvin tér, Corvin negyed, valamint az M4-es metró Kálvin tér állomásán.

Bács-Kiskun vármegyében a magyar kultúra napját tárlatokkal, irodalmi estekkel és hangversenyekkel ünneplik.

A Gyulai Várszínház és a Bárka folyóirat január 22-én Krasznahorkai László tiszteletére konferenciát és felolvasóestet rendez.

Kerettörténetek címmel csütörtökön nyílik meg a Ferenczy Múzeum új kiállítása, amely 100 művész több mint 150 alkotását mutatja be.

Kezdőlap    Kultúra    A metrózás is más lesz ma – különleges ünnepnap van

koncert

színház

programajánló

kiállítás

díjátadó

himnusz

magyar kultúra napja

kölcsey ferenc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy a felháborodás: csaknem ezer menedékkérőnek bottal ütik a nyomát

Nagy a felháborodás: csaknem ezer menedékkérőnek bottal ütik a nyomát

A menekültpolitika szigorítása a tavaly májusban hivatalba lépett Merz-kormány egyik fő célkitűzése. Ilyen előzmények után felháborodást keltett az a bejelentés, hogy az elmúlt több mint egy évben a délnyugat-németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban megközelítően 1000 menedékkérőnek egyszerűen nyoma veszett, nem találják őket a hatóságok.
VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

A csütörtöki Kormányinfón a legtöbb kérdés a januári nagy hideg miatti, rezsit érintő kormánydöntéssel kapcsolatban érkezett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Egyelőre annyi ismert, hogy a kormányban felállt egy munkacsoport Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével és a részletek kidolgozása a következő egy hétben valósul meg. Megismételte Gulyás Gergely, hogy a januári rezsistopnak nevezett kormányzati lépés a gázfogyasztás többletéből fakadó lakossági tehernövekedést kompenzálja, a költségvetés terhére. Egyelőre még nem dőlt el, hogy milyen költségvetési lépéssel hozzák létre ennek a fedezetét.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Grönlanddal?

Kiderült, miről állapodott meg a NATO és Amerika: mi lesz így Grönlanddal?

A konstrukció mérsékelheti Dánia aggodalmait a sziget esetleges annektálása miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'things are really calming down' as he hosts 'Board of Peace' ceremony with world leaders

Trump says 'things are really calming down' as he hosts 'Board of Peace' ceremony with world leaders

A leaked charter suggests the board may be designed to replace functions of the UN - Trump is joined on stage by Argentina's Javier Milei, Hungary's Viktor Orban, and others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 19:32
Ákos közönségtalálkozókra indul, a Partiumba is el fog jutni
2026. január 21. 18:35
Káel Csaba az új filmjéről: a Magyar menyegző a példa arra, hogy a néphagyományok átmenthetők napjainkba
×
×
×
×