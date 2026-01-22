A metrózás is más lesz ma – különleges ünnepnap van

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

Az idén új, egységes arculattal és a Liszt Intézetek segítségével számos városban világszerte egyhetes programsorozattal ünneplik a magyar kultúra napját. Több vármegyében és városban tartanak gálaestet, amelyeken elismeréseket is átadnak.

Számos múzeum ingyenesen tart nyitva ezen a napon, a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében csaknem 200 határon túli településen, köztük Sepsiszentgyörgyön, Zentán, Szabadkán, Pozsonyban és a Muravidéken is készülnek programokkal, rendezvényekkel.

A magyar kultúra napja idei mottójának A kultúra összeköt gondolatot választották, ennek jegyében minden helyszínen a programok résztvevői nemzeti színű karszalagot köthetnek a kezünkre, ezzel jelezve az összetartozást.

Gödöllőn villámcsődülettel indítják csütörtökön a magyar kultúra napját, megnyílik az Attila kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, az Akváriumban pedig táncház lesz.

A Nemzeti Színházban az idén is megrendezik az Ádámok és Évák Ünnepét, a teátrum átadja nagyszínpadát a diákszínjátszóknak január 22-én.

A MÁV Szimfonikus Zenekar az Új utak című koncerten a Müpában ünnepi hangversennyel tiszteleg a XX. és XXI. századi magyar zene alkotói előtt csütörtökön.

A Hagyományok Háza kettős jubileum jegyében indítja ünnepi programsorozatát. A 25 éves intézmény a 75. évfordulóját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes Kolozsvári piactéren című produkciójával köszönti az évfordulót január 22-én és 23-án.

A Fonó Budai Zeneházban Borbély Mihály, Mohácsy Lőrinc Ágoston triója, valamint Farkas Zoltán „Batyu” és Tóth Ildikó „Fecske” lesz a főszereplő a magyar kultúra napja alkalmából szervezett zenés esten.

A Fővárosi Nagycirkusz a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal együttműködésben ingyenes kiállítási és élménypedagógiai programokkal ünnepel csütörtökön Budapesten.

A BKV Zrt. a Ferencvárosi Művelődési Központtal és intézményeivel, valamint a Budapesti Közlekedési Központtal együttműködve csütörtökön mini koncerteket, valamint kórus- és táncelőadásokat szervez az utasok számára az M3-as metró Nagyvárad tér, Kálvin tér, Corvin negyed, valamint az M4-es metró Kálvin tér állomásán.

Bács-Kiskun vármegyében a magyar kultúra napját tárlatokkal, irodalmi estekkel és hangversenyekkel ünneplik.

A Gyulai Várszínház és a Bárka folyóirat január 22-én Krasznahorkai László tiszteletére konferenciát és felolvasóestet rendez.

Kerettörténetek címmel csütörtökön nyílik meg a Ferenczy Múzeum új kiállítása, amely 100 művész több mint 150 alkotását mutatja be.