ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.91
usd:
325.06
bux:
125197.21
2026. január 23. péntek Rajmund, Zelma
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A brit Forma–4-ben töltött két szezonja után Molnár Martin kategóriát vált, és a brit Forma–3-nak számító GB3-ban indul a 2026-os idényben.
Nyitókép: molnarmartin.hu

A brit Forma–3-ban szágud tovább a 17 éves magyar tehetség

Infostart / MTI

A brit Forma–4-ben töltött két szezonja után Molnár Martin kategóriát vált, és a brit Forma–3-nak számító GB3-ban indul a 2026-os idényben.

A 17 éves pilóta tavaly és tavalyelőtt a brit Forma–4-ben szerepelt, s csütörtökön, sajtótájékoztatón jelentették be, hogy idén egy szinttel feljebb lépve már a brit Forma–3-asok mezőnyét erősíti majd.

„Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a szezon, szerintem nagyon izgalmas év áll előttünk. Az már a tavaly őszi teszteken kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni a Rodin Motorsporttal, hamar megtaláltuk a közös hangot, a csapat nagyon profi és higgadt. Az autót már a teszteken is rendkívül élvezetes volt vezetni, és az idei évre fejlesztenek is rajta, amitől remélhetőleg még inkább az lesz. Az április végi idénykezdet előtt még több teszt is vár rám, amelyeken tovább folytatjuk majd a felkészülést a szezonra” – mondta a tavaly a Forma–4 összetettjének harmadik helyén zárt versenyző, akinek egy géposztállyal magasabban szereplő új istállója, a Rodin Motorsport adta az elmúlt három idény brit F3-as bajnokát.

A brit Forma–3-as sorozat mezőnye idén nyolc helyszínen – közte július 4-5-én a Hungaroringen – összesen 24 futamot teljesít. A pontgyűjtés egy másik, Forma–1-ben is használt pályán, Silverstone-ban kezdődik április 25-26-án, a további állomások Spa (május 30-31.), Spielberg (július 11-12.), ismét Silverstone (augusztus 1-2.), a Donington Park (szeptember 5-6.), Brands Hatch (szeptember 26-27), valamint Barcelona (november 7-8.).

A sorozatban tíz csapat 30 versenyzője áll rajthoz.

Kezdőlap    Sport    A brit Forma–3-ban szágud tovább a 17 éves magyar tehetség

autóverseny

forma-3

4ig

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben

Orbán Balázs: Magyarország jól helyezkedik az átalakuló világrendben
Az elmúlt hetek világpolitikai történései is azt mutatják, hogy új világrend alakul – mondta az InfoRádióban Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ebben az átmeneti időszakban Magyarország jó lapokat vett fel, együttműködik Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Államokkal is. Ez a stratégia pedig olyan gazdasági lehetőségeket nyitott meg az ország előtt, amik korábban fel sem merülhettek, ennek köszönhető például a MOL tulajdonszerzése a szerbiai olajvállalatban – hangsúlyozta.
 

Orbán Viktor: a béke legnagyobb akadálya Európa

A Béketanács megalapítása után így nyilatkozott Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen üzent Volodimir Zelenszkijnek

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dán kormányfő az EU-csúcson: Grönland ügyében nyitottak vagyunk az együttműködésre az Egyesült Államokkal

Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében – jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcson csütörtökön késő este.
 

Magyarics Tamás: Donald Trump ismert forgatókönyhöz nyúlhat, Grönland lehet az „új Guantánamo”

Donald Trump: „mindent elértünk Grönlanddal kapcsolatban”

Orosz–amerikai–ukrán hármas megbeszélés a láthatáron – Donald Trump Davosból üzent Vlagyimir Putyinnak: véget kell vetni az ukrajnai háborúnak

Gálik Zoltán: olyan „gazdasági fegyver” is van Európa kezében, amit korábban még sosem vetettek be

Donald Trump a Béketanács megalakulásakor: örök békét hozunk el a Közel-Kelet számára

VIDEÓ
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.23. péntek, 18:00
Kovács Erik
a Mathias Corvinus Collegium Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék

Tegnap Davosban Donald Trump elmondta, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már azt, hogy sikerült megállapodást kötnie és nem lesz újabb vámháború. A hírre világszerte ugrottak a tőzsdék, Ázsia után Európában is nagyobb emelkedés volt látható. A magyar tőzsde is kifejezetten jól teljesített, a Mol közel 6 százalékot emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcs közelébe száguldottak a cég részvényei. Az OTP-nél és a BUX indexnél is összejött ma a történelmi rekord. Közben az amerikai piacokon is folytatódott az emelkedés. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

Lomtalanítás Pécs 2026: itt az összes tavaszi és őszi lomtalanítási dátum utcák szerint

A történelmi belvároson kívül a házhozmenő térítésmentes lomtalanítás kérhető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

'It's all about the land': Zelensky says Ukraine to talk to US and Russia

The meeting came as US envoy Steve Witkoff headed to Moscow for a meeting with Russia's Vladimir Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 22:00
Gyermeket vár a világsztár sportoló
2026. január 22. 21:00
Döntetlennel őrizte meg esélyét a Ferencváros az egyenes ági továbbjutásra
×
×
×
×