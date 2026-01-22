A brit Forma–3-ban szágud tovább a 17 éves magyar tehetség

A 17 éves pilóta tavaly és tavalyelőtt a brit Forma–4-ben szerepelt, s csütörtökön, sajtótájékoztatón jelentették be, hogy idén egy szinttel feljebb lépve már a brit Forma–3-asok mezőnyét erősíti majd.

„Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a szezon, szerintem nagyon izgalmas év áll előttünk. Az már a tavaly őszi teszteken kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni a Rodin Motorsporttal, hamar megtaláltuk a közös hangot, a csapat nagyon profi és higgadt. Az autót már a teszteken is rendkívül élvezetes volt vezetni, és az idei évre fejlesztenek is rajta, amitől remélhetőleg még inkább az lesz. Az április végi idénykezdet előtt még több teszt is vár rám, amelyeken tovább folytatjuk majd a felkészülést a szezonra” – mondta a tavaly a Forma–4 összetettjének harmadik helyén zárt versenyző, akinek egy géposztállyal magasabban szereplő új istállója, a Rodin Motorsport adta az elmúlt három idény brit F3-as bajnokát.

A brit Forma–3-as sorozat mezőnye idén nyolc helyszínen – közte július 4-5-én a Hungaroringen – összesen 24 futamot teljesít. A pontgyűjtés egy másik, Forma–1-ben is használt pályán, Silverstone-ban kezdődik április 25-26-án, a további állomások Spa (május 30-31.), Spielberg (július 11-12.), ismét Silverstone (augusztus 1-2.), a Donington Park (szeptember 5-6.), Brands Hatch (szeptember 26-27), valamint Barcelona (november 7-8.).

A sorozatban tíz csapat 30 versenyzője áll rajthoz.