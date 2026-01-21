Grönland ásványkincseit is megszerezhette Donald Trump

A megállapodásnak – amelyről itt írtunk – része az, hogy a február 1-jétől Grönlandra és további európai országokra általa kivetni tervezett vámok nem élesednek, illetve hogy a NATO részt vehet az amerikai Aranykupola (Golden Dome rakétavédelmi rendszer) fejlesztésében, de most kiderült az is, hogy az egyezség az Egyesült Államoknak ásványkincs-kitermelési jogokat biztosítana a sziget környékén lévő területekre – idézte az elnök által a CNBC-nek elmondottakat a Portfolio.

Donald Trump arról is beszélt, hogy az egyezség határozatlan időre szól.

Az elnök korábban a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében kizárta a katonai erő alkalmazását Grönland megszerzéséért.

Trump Davosban arról is beszélt, hogy a végéhez közeledik a Jerome Powell jelenlegi jegybankelnök utódjának keresése. Elmondása szerint a szeptemberben indult eljárásban eredetileg tizenegy jelöltet vizsgáltak, most pedig így fogalmazott: „azt mondanám, hogy háromra csökkentünk, de inkább kettőre. És valószínűleg azt is monhatom, hogy talán már csak egy van a fejemben”. Azt is mondta, hogy szerinte Jerome Powell nem végzett jó munkát a FED élén.