2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
Donald Trump amerikai elnök felszólal az 56. Világgazdasági Fórumon 2026. január 21-én a svájci Davosban. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Grönland ásványkincseit is megszerezhette Donald Trump

Infostart

Az amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon jelentette be, hogy keretmegállapodást kötött a NATO-val a Grönland körüli feszültségek enyhítéséről.

A megállapodásnak – amelyről itt írtunk – része az, hogy a február 1-jétől Grönlandra és további európai országokra általa kivetni tervezett vámok nem élesednek, illetve hogy a NATO részt vehet az amerikai Aranykupola (Golden Dome rakétavédelmi rendszer) fejlesztésében, de most kiderült az is, hogy az egyezség az Egyesült Államoknak ásványkincs-kitermelési jogokat biztosítana a sziget környékén lévő területekre – idézte az elnök által a CNBC-nek elmondottakat a Portfolio.

Donald Trump arról is beszélt, hogy az egyezség határozatlan időre szól.

Az elnök korábban a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében kizárta a katonai erő alkalmazását Grönland megszerzéséért.

Trump Davosban arról is beszélt, hogy a végéhez közeledik a Jerome Powell jelenlegi jegybankelnök utódjának keresése. Elmondása szerint a szeptemberben indult eljárásban eredetileg tizenegy jelöltet vizsgáltak, most pedig így fogalmazott: „azt mondanám, hogy háromra csökkentünk, de inkább kettőre. És valószínűleg azt is monhatom, hogy talán már csak egy van a fejemben”. Azt is mondta, hogy szerinte Jerome Powell nem végzett jó munkát a FED élén.

