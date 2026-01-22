ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.15
usd:
327.39
bux:
123579.78
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (j) és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója érkezik az 56. Világgazdasági Fórumra 2026. január 20-án a svájci Davosban. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Egy lépésre a megállapodás? Witkoff szerint megoldható a háború lezárása

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokban, a feleknek már csak egyetlen pontban kell megegyezniük – jelentette be csütörtökön Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja.

„Azt hiszem, már csak egyetlen pontot kell rendezni, amelynek több verziójáról tárgyaltunk már, tehát ez azt jelenti, hogy megoldható. Ha mindkét oldal szeretné megoldani, megoldjuk” – fogalmazott Witkoff a svájci Davosban rendezett Világgazdasági Fórum margóján.

A különmegbízott, aki Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner társaságában a tervek szerint még a nap folyamán Moszkvába látogat, ahol várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztet majd az ukrajnai háború lezárásáról.

A különmegbízott előző nap a sajtónak azt mondta, hogy Moszkva kérte a találkozót.

Witkoff és Kushner december elején már találkozott Putyinnal az orosz fővárosban, hogy bemutassák nekik az immár csaknem négy éve zajló háború lezárására kidolgozott javaslatokat.

A két diplomata ezt követően Abu-Dzabiba, az Egyesült Arab Emírségek fővárosába utazik, ahol, mint Witkoff elmondta, a megbeszélések „katonai munkacsoportok” bevonásával folytatódnak.

Eközben, ugyancsak csütörtökön, Donald Trump Davosban egyeztet Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel, aki az ukrán elnöki hivatal tájékoztatása szerint már elindult a svájci városba.

Kezdőlap    Külföld    Egy lépésre a megállapodás? Witkoff szerint megoldható a háború lezárása

oroszország

ukrajna

egyesült államok

háború

béke

davos

steve witkoff

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 12:57
Riasztás történt egy japán atomerőműben
2026. január 22. 12:33
Orbán Viktor így üzent a Béketanács megalapítása után
×
×
×
×