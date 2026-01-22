ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
Bemutatta az idei Forma–1-es világbajnoki sorozatra tervezett autóját a Mercedes istálló.
Nyitókép: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Ezzel a géppel hódítaná vissza a vb-címet a Mercedes – képek

Infostart / MTI

Bemutatta az idei Forma–1-es világbajnoki sorozatra tervezett autóját a Mercedes istálló.

A német márka online leplezte le a W17-es jelzésű versenygépet, amelynek megszokott, fekete–szürke festését oldalt ezüst sávok egészítik ki, míg a motorborításon megjelennek a gyár három ágú csillagai.

A 2014 és 2021 között sorozatban nyolc konstruktőri világbajnoki címet szerzett brackley-i istálló az elmúlt években nem szerepelt ilyen jól, de most a jelentős szabályváltozások után szeretne ismét a vb-elsőségért harcolni.

A csapat két versenyzője idén is a brit George Russell és az olasz Andrea Kimi Antonelli lesz.

A mezőnyből elsőként múlt pénteken a Red Bull-csoport mutatta be Forma-1-es autóinak idei festését, a Haas hétfőn, az Audi pedig kedden tette ezt meg.

A világbajnoki idény március 8-án a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal kezdődik, addig három teszten vesz részt majd a mezőny, amely jövő héten Barcelonában, február 11. és 13., valamint 18. és 20. között pedig Bahreinben gyakorol.

