Nagy kiterjedésű tűz ütött ki a Brandenburg tartománybeli, Berlintől 25 kilométerre északra fekvő Wandlitzben található Bogensee történelmi terület egyik épületében, amely a náci időszakban Joseph Goebbels propagandaminiszterhez volt köthető
Nyitókép: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Lángba borult a náci múlt egyik emblematikus helyszíne

Infostart / MTI

Nagy kiterjedésű tűz ütött ki a Brandenburg tartománybeli, Berlintől 25 kilométerre északra fekvő Wandlitzben található Bogensee történelmi terület egyik épületében, amely a náci időszakban Joseph Goebbels propagandaminiszterhez volt köthető – közölte csütörtökön a rendőrség. A tájékoztatás szerint személyi sérülés nem történt, az eset körülményeit vizsgálják.

A rendőrség szerint szerda késő este szemtanúk füstöt észleltek az egyik épületből, ami nagy erőkkel kivonuló tűzoltósági beavatkozást tett szükségessé. A lángok kezdetben a tetőszerkezetben csaptak fel, majd az egész épületre átterjedtek.

A Bogensee komplexum több épületből áll; legismertebb része a náci korszakban Goebbels számára épített villa. A rendőrségi közlemény hangsúlyozta, hogy maga a Goebbels-villa nem érintett a tűzben, a lángok egy korábbi oktatási épületet rongáltak meg, amely az NDK idején az FDJ ifjúsági szervezet főiskolájához tartozott.

A területet a második világháború után az FDJ használta, a német újraegyesítést követően pedig konferenciaközpont működött ott. Az ingatlan 2000 óta kihasználatlan, állapota folyamatosan romlik. Az oltást a hideg időjárás is nehezítette; a regionális irányítóközpont közlése szerint éjszaka időszakosan mintegy 90 tűzoltó vett részt a munkában.

Az oltási munkálatok a hírügynökségi jelentések idején még folyamatban voltak.

rendőrség

németország

tűz

náci

