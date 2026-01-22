ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.15
usd:
327.39
bux:
123579.78
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erdei fülesbaglyok (Asio otus) a Hortobágyon 2016. január 6-án. A Nimfea Természetvédelmi Egyesület a belterületi erdei fülesbagoly telelőhelyeinek összehangolt felmérésére úgynevezett szinkronszámolást tart január 8. és 11. között.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakosság bevonásával országos felmérést hirdet az erdei fülesbaglyok telelőhelyeinek felkutatására, amely péntektől hétfőig tart. Orbán Zoltán, az egyesület szóvivője az InfoRádióban elmondta: fontos gazdasági érdekünk is fűződik ahhoz, hogy megóvjuk ezeket a madarakat, hiszen rengeteg kártevőt elejtenek.

Péntektől hétfőig (január 23–26.) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a lakosságot is bevonja az erdei fülesbaglyok telelőhelyeinek felmérésébe. Az egyesület az egyéni megfigyelők, családok, baráti társaságok mellett óvodák, általános- és középiskolák részvételére is számít.

Az MME szóvivője az InfoRádióban úgy fogalmazott, az erdei fülesbaglyok számát illetően „rendkívül szerencsések vagyunk”, Magyarország világviszonylatban is az elsők között található.

A fülesbagoly a leggyakoribb fészkelő madárfaj hazánkban, tízezres nagyságrendben érkeznek hozzánk telelni ezek a madárfélék,

és nem a dzsumbujba vagy a berekbe, hanem főleg lakott területekre, akár belvárosi részekre is. Orbán Zoltán az „egyik legkedveltebb és legkevésbé látható madárcsoportnak” nevezte a fülesbaglyokat, és kiemelte, hogy fontos gazdasági érdekünk is fűződik ahhoz, hogy megóvjuk ezeket a madarakat.

A tavalyi országos felmérés során 640 település több mint ezer helyszínén csaknem 14 ezer telelő erdei fülesbaglyot számoltak az adatközlők. Orbán Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy ez a populáció – száznapos teleléssel számolva és azt alapul véve, hogy naponta, egyedenként, átlagban két-két és fél egeret vagy pockot fogyasztottak el –

több mint ötmillió mezőgazdasági kártevőt, kis rágcsálót pusztított el összesen több mint 130 tonna tömegben.

A szóvivő úgy fogalmazott, a fülesbaglyok nemcsak gyönyörködtetnek minket, hanem közben vélhetően sokmilliárdos hasznot is hajtanak a mezőgazdaságnak azzal, hogy nem a gazdáknak kell nagyon drágán, komoly környezeti veszélyt jelentő mérgekkel elpusztítaniuk a rágcsálókat.

Orbán Zoltán arra is kitért, hol lehet nagyobb számban látni erdei fülesbaglyokat. Országszerte előfordulhatnak, de leginkább az agrártájban lévő településeken tűnhetnek fel. Ez azt jelenti, hogy például egy belső bükki faluban sokkal kisebb az esélye annak, hogy nagy számban teleljenek ott fülesbaglyok, mivel nem az erdős részeken keresnek maguknak táplálékot, hanem a nyílt élőhelyeken.

Budapesten jóval kevesebb bagoly van, aminek a szóvivő tájékoztatása szerint az az oka, hogy a belső kerületekből túl nagy távolságot kellene megtenniük ahhoz, hogy a külterületi vadászterületeken ennivalóhoz jussanak. Ettől függetlenül a felmérésben résztvevők a fővárosban telelő fülesbaglyokról is évről évre beszámolnak.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján megtalálható minden részlet a felméréssel kapcsolatban. Ezen a felületen lehet megtalálni a két elektronikus jelentőlapot is, amelyek kitöltésével publikussá válnak később a megfigyelések.

Orbán Zoltán arra buzdítja a felnőtteket és a fiatalokat egyaránt, hogy még több időt a szabadban töltve, természetvédelmi szempontból is hasznos, önkéntes munkát végezve közösen tegyenek hazánk gazdag madárvilágának védelme érdekében.

Hol keressük a baglyokat?

A lakott területi gyülekezések legtöbbször a települések központjában található parkok, közintézményekhez tartozó udvarok, templomkertek örökzöldjein, illetve magánházak kertjeiben alakulnak ki, azonban lombhullatókon vagy a lakott területek határában fekvő temetők területén is előfordulhatnak kisebb csoportok.

A szinkronszámlálás során elsősorban a belterületen nappalozó erdei fülesbaglyok egyedszámára, az őket érintő veszélyeztető tényezőkre és egyéb kiegészítő adatokra kíváncsi az egyesület, de ezzel párhuzamosan külterületi helyszínekről (például ártéri erdők, telepített fenyvesek, sűrű ezüstfa állományok) is érdemes és lehet adatot gyűjteni.

Hogyan és hol rögzíthetjük az adatokat?

Az adatok rögzítésére és beküldésére két adatlapforma is elérhető, ezek a szükséges tájékoztatást is tartalmazzák:

  • internetes Google form jelentőlap, ami a terepen, okostelefonon is könnyedén kitölthető és továbbítható
  • a papíralapú jelentőlap letöltése itt lehetséges
  • a regisztrált madárfelmérők a Turdus okostelefonos alkalmazást vagy a MAP felületet használhatják, a Projekt mezőben a TASIOTU kódot (telelő erdei fülesbaglyok felmérése) alkalmazva.

A rutinos adatgyűjtők már jól tudják, „a nulla adat” is adat. Ez ebben az esetben azt jelenti, hogyha valaki nem talál nappalozó erdei fülesbaglyokat az általa kiválasztott településen, ő is küldje el tapasztalatait, mert hosszú távon ez is értékes információként szolgálhat.

Amennyiben bárkinek kérdése van a bagoly szinkronszámlálással kapcsolatban, az erdeifules@mme.hu e-mail címre írva érdeklődhet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Nem csak gyönyörködtetnek, a mezőgazdaságnak is sokmilliárdos hasznot hajtanak – indul a nagy bagolyszámlálás

felmérés

lakosság

orbán zoltán

magyar madártani és természetvédelmi egyesület

erdei fülesbagoly

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 12:45
25 év után vádat emeltek a Till Tamás‑gyilkosság ügyében
2026. január 22. 11:42
Ötven százalék különbség van a két nagy párt szavazóinak értékelése között
×
×
×
×