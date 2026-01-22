Bódult állapotban vezette a monstrumot az M7-esen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei éjfél körül állítottak meg egy magyar kamiont az M7-es autópályán. A járőrök marihuána jellegzetes szagát érezték a vezetőfülkénél, ezért rákérdeztek a szag forrására a sofőrnél.

A 42 éves férfi először azt állította, hogy elektromos cigarettát használ, és annak van ilyen jellegzetes illata. A további kérdésekre kezdetben kitérő válaszokat adott, majd végül elismerte, hogy marihuánát fogyasztott, és így ült a volán mögé – olvasható a NAV közleményében.

A pénzügyőrök átvizsgálták a fülkét, ahol egy táskában néhány gramm növényi törmeléket találtak. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a sofőr már több mint száz kilométert bódult állapotban tett meg a kamionnal. A járőrök a sofőrt megbilincselték, majd értesítették a rendőrség munkatársait.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai bódult állapotban elkövetett járművezetés és kábítószer birtoklás miatt indítottak eljárást.