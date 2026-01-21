ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.17
usd:
328.51
bux:
121308.37
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az 56. Világgazdasági Fórumnak otthont adó davosi kongresszusi központban 2026. január 21-én, a tanácskozás harmadik napján. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szellemeMTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Grönland: 180 fokos fordulat Donald Trump eredményes tárgyalásai nyomán

Infostart / MTI

Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben - jelentette ki szerda este Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően Truth Social közösségi oldalán.

„Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott nagyon eredményes megbeszélésem alapján kialakítottuk a Grönlandra, sőt valójában az egész északi-sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit. Ez a megoldás, ha megvalósul, nagyszerű lesz az Amerikai Egyesült Államok és az összes NATO-tagállam számára. Ezen megállapodás értelmében nem fogom bevezetni a február 1-jére kilátásba helyezett vámokat. További megbeszélések folynak a Grönlandot érintő Aranykupola ügyében. A tárgyalások előrehaladtával további információk is kiderülnek majd . J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és szükség szerint mások is felelősök lesznek a tárgyalásokért – ők közvetlenül nekem fognak jelenteni” – írta Trump.

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben február 1-jétől 10 százalékos általános importvámot vezet be. Ezt akkor azzal indokolta, hogy Dánia nem hajlandó átadni az Egyesült Államoknak Grönlandot, a másik hét ország pedig a sziget hovatartozásáról folyó vitában a dán kormány mögött sorakozott fel.

A hírt üdvözölte Lars Lokke Rasmussen dán és Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter is.

„A nap jobban ér véget, mint ahogyan kezdődött” – írta Rasmussen az X-en. Fontosnak nevezte, hogy olyan megoldást találjanak, amely „tiszteletben tartja” Grönland lakóit. Hangsúlyozta azt is, hogy Dánia figyelembe kívánja venni az Egyesült Államok aggályait. Kitért arra is, hogy „pozitív lenne”, ha ez azt jelentené, hogy visszatérhetnének a Truth Social közösségi platformnál „megszokottabb” kommunikációs csatornákhoz.

Kezdőlap    Külföld    Grönland: 180 fokos fordulat Donald Trump eredményes tárgyalásai nyomán

európai unió

donald trump

dánia

grönland

vám

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Washington rakétákat telepíthetne Grönlandra – újabb részletek a NATO-Trump alkuról

Washington rakétákat telepíthetne Grönlandra – újabb részletek a NATO-Trump alkuról

Donald Trump az este váratlan megegyezésről számolt be: alkut kötött a NATO-főtitkárral Grönland ügyében, és ezért nem vezeti be a több nyugat-európai állam ellen a beígért büntetővámokat. Órákkal korábban még azt követelte, hogy azonnal induljanak tárgyalások Grönland eladásáról. Később több interjúban is beszélt a megállapodásról.
 

Grönland ásványkincseit is megszerezhette Donald Trump

Grönland: 180 fokos fordulat Donald Trump eredményes tárgyalásai nyomán

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak

Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak

Hosszú évek óta kongatják a vészharangokat Kínában, hogy olyan demográfiai válság vár az országra, amilyennel Peking még soha nem nézett szembe. Sokan legyintettek erre, mondván, hogy egy 1,4 milliárdos társadalomban „nem számít” pár millió fős demográfiai visszaesés. A helyzet azonban ennél sokkal komorabb, mivel nagyon úgy tűnik, hogy egy kibontakozódó, súlyos demográfiai válság legelején jár az ország, ráadásul hiába minden próbálkozás, egyelőre nem is igazán látszódik a kiút. Könnyen lehet, hogy a 20. század hatalmas népesedési felfutását a feltörekvő nagyhatalom hamarosan „feléli”, ez pedig alaposan újrarendezi az erőviszonyokat a világban. Elemzésünkben annak járunk utána, hogyan juthatott eddig a világ egykor legnépesebb országa, és milyen kilátások várnak rá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek

Exkluzív interjút adott Kapitány István: A legfelső szintű vezetők 3-4 évente cserélődnek

Kapitány István a Shell globális csúcsvezetőjeként 85 országban dolgozott. A Pénzcentrumnak elmondta, mi a tartós vezetői siker valódi kulcsa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'framework of a future deal' discussed on Greenland as he backs off tariffs threat

Trump says 'framework of a future deal' discussed on Greenland as he backs off tariffs threat

At Davos, the US president said he would not use force to take the island and later floated a possible "forever" deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 05:48
Nagy bejelentés: már régóta vártak erre a hírre a horvát üdülőhelyek szerelmesei
2026. január 22. 05:36
Rendhagyó tiltást vezetnek be egy olaszországi síparadicsomban
×
×
×
×