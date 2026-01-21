Grönland: 180 fokos fordulat Donald Trump eredményes tárgyalásai nyomán

„Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott nagyon eredményes megbeszélésem alapján kialakítottuk a Grönlandra, sőt valójában az egész északi-sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit. Ez a megoldás, ha megvalósul, nagyszerű lesz az Amerikai Egyesült Államok és az összes NATO-tagállam számára. Ezen megállapodás értelmében nem fogom bevezetni a február 1-jére kilátásba helyezett vámokat. További megbeszélések folynak a Grönlandot érintő Aranykupola ügyében. A tárgyalások előrehaladtával további információk is kiderülnek majd . J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és szükség szerint mások is felelősök lesznek a tárgyalásokért – ők közvetlenül nekem fognak jelenteni” – írta Trump.

Donald Trump a hétvégén jelentette be, hogy Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben február 1-jétől 10 százalékos általános importvámot vezet be. Ezt akkor azzal indokolta, hogy Dánia nem hajlandó átadni az Egyesült Államoknak Grönlandot, a másik hét ország pedig a sziget hovatartozásáról folyó vitában a dán kormány mögött sorakozott fel.

A hírt üdvözölte Lars Lokke Rasmussen dán és Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter is.

„A nap jobban ér véget, mint ahogyan kezdődött” – írta Rasmussen az X-en. Fontosnak nevezte, hogy olyan megoldást találjanak, amely „tiszteletben tartja” Grönland lakóit. Hangsúlyozta azt is, hogy Dánia figyelembe kívánja venni az Egyesült Államok aggályait. Kitért arra is, hogy „pozitív lenne”, ha ez azt jelentené, hogy visszatérhetnének a Truth Social közösségi platformnál „megszokottabb” kommunikációs csatornákhoz.