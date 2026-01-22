Kiderült, milyen feladatot kapott Grönland ügyében a NATO – gyorsan végeznek vele a tagállamok

Rutte a davosi Világgazdasági Fórumon adott interjúban elmondta, hogy most a NATO parancsnokainak kell kidolgozniuk a további biztonsági követelmények részleteit, és biztos abban, hogy a NATO nem-sarkvidéki szövetségesei is szeretnének hozzájárulni ehhez a törekvéshez.

„Nincs kétségem afelől, hogy ezt meglehetősen gyorsan meg tudjuk valósítani. Remélem, hogy 2026-ra, sőt, remélem, hogy 2026 elejére” – mondta a főtitkár.

A holland politikus elmondta, hogy az ásványi anyagok kitermeléséről nem esett szó a szerdai davosi találkozón Trumppal. Hozzátette, hogy Grönlandról szóló konkrét tárgyalások az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között folytatódnak.

Arról is beszámolt, hogy az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos fokozott erőfeszítések nem fogják kimeríteni az Ukrajna támogatására szánt forrásokat. Arra a kérdésre, hogy a NATO-szövetségesek hihetnek-e Trump szavainak, Rutte így válaszolt:

„Donald Trump szavainak mindig hihetünk”.

Trump szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog erőt alkalmazni, hogy megszerezze Grönlandot.

Mette Frederiksen dán kormányfő csütörtökön leszögezte: Dánia nem fog a szuverenitásáról tárgyalni az Egyesült Államokkal. „Bármilyen politikai kérdésről tárgyalhatunk – biztonságról, beruházásokról, gazdaságról, de szuverenitásunkról nem tárgyalhatunk” – szögezte le.

Donald Trump amerikai elnök szerdán Davosban kijelentette, hogy nem fog erőt alkalmazni a Dániház tartozó sziget megszerzése érdekében, majd tárgyalásokat folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárra. Ezt követően Trump bejelentette, hogy Ruttével „megegyeztek a Grönlanddal kapcsolatos jövőbeli megállapodás kereteiről”.

„Csak Dánia és Grönland maga hozhat döntéseket a Dániát és Grönlandot érintő kérdésekben” – emelte ki Frederiksen.

Koppenhága „konstruktív párbeszédet keres szövetségeseivel arról, hogyan lehetne erősíteni a biztonságot az Északi-sarkvidéken, a többi között az amerikai Aranykupola rakétavédelmi rendszer segítségével, feltéve, hogy ez a területi integritásunk tiszteletben tartásával történik” – fűzte hozzá a dán vezető.