Emberéleteket követelt az extrém időjárás Görögországban

A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett részben elárasztott épületekről. Athén egyik déli külvárosában az eső miatt keletkezett villámárvíz autókat sodort el, és az egyik elszabadult jármű halálra gázolt egy nőt – közölte a tűzoltóság illetékese.

A Peloponnészosz-félsziget egyik kikötőjében a parti őrség egy tagja vízbe esett, miközben egy kisebb hajót próbált meg kikötni a viharos tengeren. Az őrség közlése szerint a férfi életét vesztette.

A meteorológiai jelentések szerint a térségben még csütörtökön is jelentős csapadék várható, a vihar a várakozások szerint fokozatosan keletebbre húzódik.