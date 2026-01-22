ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 22. csütörtök
Bokáig érõ vízben gázol egy járókelõ a zuhogó esõben Athénban 2026. január 21-én, amikor egy meteorológiai hideghullám zivatarokat, havazást és szélviharokat okozott Görögország több térségében.
Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Emberéleteket követelt az extrém időjárás Görögországban

Infostart

Heves esőzések sújtották Görögország egy részét szerdán, Athén térségében a viharnak halálos áldozatai is voltak – közölték a helyi hatóságok a Reuters hírügynökséggel.

A fővárosban a tűzoltókhoz több száz bejelentés érkezett részben elárasztott épületekről. Athén egyik déli külvárosában az eső miatt keletkezett villámárvíz autókat sodort el, és az egyik elszabadult jármű halálra gázolt egy nőt – közölte a tűzoltóság illetékese.

A Peloponnészosz-félsziget egyik kikötőjében a parti őrség egy tagja vízbe esett, miközben egy kisebb hajót próbált meg kikötni a viharos tengeren. Az őrség közlése szerint a férfi életét vesztette.

A meteorológiai jelentések szerint a térségben még csütörtökön is jelentős csapadék várható, a vihar a várakozások szerint fokozatosan keletebbre húzódik.

