Volodimir Zelenszkij egyeztetett Donald Trump különmegbízottaival

Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint a 90 perces megbeszélésen a diplomáciai folyamat felgyorsításáról, a légvédelem megerősítéséről és a háború utáni biztonsági garanciákról is szó esett. Tudatták: folyamatban vannak az előkészületek egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú egyeztetésre.

A közlemény szerint az egyeztetés során

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna kész megtenni a szükséges lépéseket a háború lezárása érdekében, és már átadta javaslatait az amerikai félnek.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy országa számára csak a gyakorlatban is érvényesíthető, „vasbeton-szilárdságú” biztonsági garanciák jelenthetnek elfogadható megoldást.

Az ukrán elnök a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták biztosítását is sürgette, és a Washingtonnal tervezett kétoldalú együttműködés részeként kiemelte a drónmegállapodást. Madridi látogatásán a védelmi ipari együttműködés, a légvédelem és a polgári lakosság védelme áll a tárgyalások középpontjában.

Az ukrán elnök emlékeztetett arra is, hogy szerdán Brüsszelben Ukrajna, az Egyesült Államok, az Európai Unió, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, a NATO és a Világbank képviselői, valamint üzleti szereplők részvételével egyeztetést tartottak az ország háború utáni újjáépítéséről. Tájékoztatása szerint csütörtökön ugyancsak Brüsszelben külön megbeszélést szentelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kérdésének.

A november 10-11-re tervezett abu-dzabi találkozó a februárban megszakadt háromoldalú diplomáciai egyeztetések folytatása lehet.