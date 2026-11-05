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2026. november 5. csütörtök Imre
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Az ukrán elnöki sajtóhivatal felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (k) fogadja Steve Witkoffot, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottját (b) és Jared Kushnert, Trump vejét és tanácsadóját a kijevi Marijinszkij-palotában 2026. szeptember 6-án. Witkoff és Kushner az elõzõ estén Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában az orosz-ukrán háború lezárásának lehetséges módjairól.
Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal

Volodimir Zelenszkij egyeztetett Donald Trump különmegbízottaival

Infostart / InfoRádió

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok részvételével tervezett abu-dzabi tárgyalások előkészítéséről az ukrán államfő hivatalának tájékoztatása szerint.

Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint a 90 perces megbeszélésen a diplomáciai folyamat felgyorsításáról, a légvédelem megerősítéséről és a háború utáni biztonsági garanciákról is szó esett. Tudatták: folyamatban vannak az előkészületek egy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló háromoldalú egyeztetésre.

A közlemény szerint az egyeztetés során

Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna kész megtenni a szükséges lépéseket a háború lezárása érdekében, és már átadta javaslatait az amerikai félnek.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy országa számára csak a gyakorlatban is érvényesíthető, „vasbeton-szilárdságú” biztonsági garanciák jelenthetnek elfogadható megoldást.

Az ukrán elnök a Patriot légvédelmi rendszerekhez szükséges elfogórakéták biztosítását is sürgette, és a Washingtonnal tervezett kétoldalú együttműködés részeként kiemelte a drónmegállapodást. Madridi látogatásán a védelmi ipari együttműködés, a légvédelem és a polgári lakosság védelme áll a tárgyalások középpontjában.

Az ukrán elnök emlékeztetett arra is, hogy szerdán Brüsszelben Ukrajna, az Egyesült Államok, az Európai Unió, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, a NATO és a Világbank képviselői, valamint üzleti szereplők részvételével egyeztetést tartottak az ország háború utáni újjáépítéséről. Tájékoztatása szerint csütörtökön ugyancsak Brüsszelben külön megbeszélést szentelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák kérdésének.

A november 10-11-re tervezett abu-dzabi találkozó a februárban megszakadt háromoldalú diplomáciai egyeztetések folytatása lehet.

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Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij egyeztetett Donald Trump különmegbízottaival

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