ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.98
usd:
326.05
bux:
144609.39
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár, a Kereszténydemokrata Unió, a CDU elnöke a CDU/CSU frakcióülésén Berlinben 2026. szeptember 22-én.
Nyitókép: Clemens Bilan

Friedrich Merz elárulta, milyen német szövetségi elnököt látna legközelebb

Infostart

A kancellárnak szilárd meggyőződése, hogy egy női politikusnak kell betöltenie következőként a német államfői posztot. A Német Szövetségi Köztársaság 1949-es megalapítása óta kizárólag férfiak töltötték be a tisztséget.

Friedrich Merz német kancellár egy női politikust látna szívesen Németország következő szövetségi elnökeként – írja a Deutsche Welle híradása nyomán a Telex.

„Egy konszenzusos jelöltet fogok javasolni a pártnak, olyat, aki a politikai középről érkezik” – mondta Merz a Kereszténydemokrata Unió (CDU) kerületi vezetőinek egy zárt körű berlini találkozón hétfőn. Kijelentette: szilár meggyőződése, hogy egy nőnek kell lennie a következő szövetségi elnöknek.

Németországban nagyrészt inkább ceremoniális szerepköre van az államfőnek, ám a megválasztása rendszerint intenzív politikai alkudozással jár. A német parlament képviselői és a tartományok delegáltjai alkotják a Szövetségi Közgyűlést, amely ötéves időtartamra választja meg a szövetségi elnököt. A jelenlegi államfő, a szociáldemokrata Frank-Walter Steinmeier 2017 óta tölti be a posztot, a második elnöki ciklusa pedig 2027 márciusában ér véget.

Markus Söder bajor miniszterelnök nemrég Ilse Aignert, a bajor tartományi gyűlés elnökét javasolta a Keresztényszociális Unió (CSU) részéről államfőnek. A CDU azonban saját soraiból is állíthat jelöltet. A lehetséges jelöltek között említették a parlament jelenlegi elnökét, Julia Klöcknert, Karin Prien családügyi minisztert, valamint Annegret Kramp-Karrenbauert, a CDU korábbi elnökét és egykori védelmi minisztert. A kormányzó CDU legfelsőbb vezetése várhatóan november 9-én tesz javaslatot az államfőjelölt személyére.

A Bloomberg azt írja, a CDU-val együtt kormányzó szociáldemokraták (SPD), valamint a Zöldek is támogatták, hogy nő kerüljön az ország legmagasabb közjogi méltóságának tisztségébe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Friedrich Merz elárulta, milyen német szövetségi elnököt látna legközelebb

németország

kancellár

szövetségi elnök

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton

Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton
Komoly ellentétek miatt közös közlemény nélkül ért véget a G20-csoport pénteken kezdődött kétnapos atlantai külügyminiszteri találkozója. A feszültséget jól mutatta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter lemondta a hagyományos csoportképet is, több európai diplomata pedig bojkottal fenyegetőzött Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte miatt. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője egyebek mellett arról beszélt az InfoRádióban, hogy mik voltak a legfőbb ellentétek a résztvevők között, és mennyire volt hangsúlyos Oroszország szerepe, részvétele.
 

Megelőző csapásokat mért az amerikai légierő iráni célpontokra

A drágulás Trump egyik legnagyobb politikai ellenségévé válhat

Donald Trump nem lehet nyugodt, kedden félidős választások lesznek

VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Amerikai választás 2026: keményen megbüntethetik Donald Trumpot, vérfürdő a láthatáron?

Eljött az amerikai félidős választások napja. A választásra jogosult mintegy 250 millió amerikai ma dönthet az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról, miközben a szenátori mandátumok harmada is szerepel a szavazólapokon. A Kongresszus alsóházában szinte borítékolható a demokrata többség, a kérdés csak az, hogy mekkorára fog nyúlni. Bár pár hónapja még nem tűnt reálisnak, hogy a demokraták a felsőházi többséget is elhódítsák a republikánusoktól, immár ők a favoritok a szenátusban is. Ted Cruz republikánus szenátor a hétvégén vérfürdőre figyelmeztette pártja szavazóit, ha nem mennek el voksolni. Cikkünk folyamatosan frissül, magyar idő szerint szerda hajnalban pedig élőben közvetítjük, ahogy érkeznek az eredmények az Egyesült Államokból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban

Kompetenciamérés eredmények 2026: drámai mélységben a diákok alapkészségei, nagyon nagy baj van az oktatásban

A területi egyenlőtlenségek változatlanul szembetűnőek az országban.

BBC
Business Sport Travel Science
Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

Americans head to the polls for elections that could define Trump's closing chapter

The midterms will shape Congress for the last years of his presidency, writes Sarah Smith, but they are also a test of what politics may look like without him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 09:48
Elege lett a madridiaknak, a rendőrség felszámolta a tüntetők sátortáborát
2026. november 3. 08:36
Súlyos baleset a világ tetejénél: két helikopter zuhant le
×
×