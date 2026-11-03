Friedrich Merz elárulta, milyen német szövetségi elnököt látna legközelebb

Friedrich Merz német kancellár egy női politikust látna szívesen Németország következő szövetségi elnökeként – írja a Deutsche Welle híradása nyomán a Telex.

„Egy konszenzusos jelöltet fogok javasolni a pártnak, olyat, aki a politikai középről érkezik” – mondta Merz a Kereszténydemokrata Unió (CDU) kerületi vezetőinek egy zárt körű berlini találkozón hétfőn. Kijelentette: szilár meggyőződése, hogy egy nőnek kell lennie a következő szövetségi elnöknek.

Németországban nagyrészt inkább ceremoniális szerepköre van az államfőnek, ám a megválasztása rendszerint intenzív politikai alkudozással jár. A német parlament képviselői és a tartományok delegáltjai alkotják a Szövetségi Közgyűlést, amely ötéves időtartamra választja meg a szövetségi elnököt. A jelenlegi államfő, a szociáldemokrata Frank-Walter Steinmeier 2017 óta tölti be a posztot, a második elnöki ciklusa pedig 2027 márciusában ér véget.

Markus Söder bajor miniszterelnök nemrég Ilse Aignert, a bajor tartományi gyűlés elnökét javasolta a Keresztényszociális Unió (CSU) részéről államfőnek. A CDU azonban saját soraiból is állíthat jelöltet. A lehetséges jelöltek között említették a parlament jelenlegi elnökét, Julia Klöcknert, Karin Prien családügyi minisztert, valamint Annegret Kramp-Karrenbauert, a CDU korábbi elnökét és egykori védelmi minisztert. A kormányzó CDU legfelsőbb vezetése várhatóan november 9-én tesz javaslatot az államfőjelölt személyére.

A Bloomberg azt írja, a CDU-val együtt kormányzó szociáldemokraták (SPD), valamint a Zöldek is támogatták, hogy nő kerüljön az ország legmagasabb közjogi méltóságának tisztségébe.