Németországban is súlyos zavargások és fosztogatások árnyékolták be a tüntetéseket

A zavargók betörték a boltok kirakatát és kifosztották az üzleteket Frankfurt belvárosában, míg a rendőrség Molotov-koktélokkal elkövetett támadásokról számolt be. Kölnben a város híres dómja közelében palackokkal és kerékpárokkal támadták meg a rendőröket.

A politikusok és a rendőrség a maszkos, radikális baloldali aktivisták csoportjait okolták az erőszakért.

A zavargásokra azután került sor, hogy Németország-szerte több tízezer fiatal tüntetett jobb iskolákért, a megnövekedett megélhetési költségek enyhítéséért és nagyobb társadalmi igazságosságért, miközben kiadták dühüket a konzervatív kancellár, Friedrich Merz ellen is. A tüntetések nagy része incidensek nélkül zajlott le. A résztvevők olyan szlogenekkel ellátott plakátokat vittek, mint „A jövőnk nem eladó”", „Rendszerváltás kell, nem klímaváltozás”, „Oktatás kell, nem bombák”.

Még mielőtt az este későbbi óráiban káosz alakult volna ki, a szervezők sikerként értékelték a tüntetéseket, és arról számoltak be, hogy országszerte több mint százezer ember vett részt a nagyvárosokban, valamint olyan kisebb településeken is, mint Erfurt, Münster, Nürnberg és Karlsruhe.

Országos szintű rendőrségi adatok nem jelentek meg, bár egyes városok közzétették saját résztvevői számadataikat.

A legsúlyosabb esetek Frankfurtban történtek. A rendőrség több embert letartóztatott, és két, az üzletből ellopott fegyvert is megtalált, bár a hatóságok nem pontosították, hogy milyen típusúakról van szó. A zavargások késő estig folytatódtak, ezért különleges rendőri egységeket (SEK) is bevetettek. A hatóságok éjfél előtt nem sokkal közölték, hogy összesen több mint ezer biztonságit vezényeltek a belvárosba. A rendőrség szerint mintegy 30 embert vettek őrizetbe.

Roman Poseck hesseni belügyminiszter szerint több rendőr is megsérült, és hozzátette, hogy egy rendőr valószínűleg súlyosabb sérüléseket szenvedett. Poseck szerint

az esti erőszakért körülbelül 100 feltételezett baloldali szélsőséges felelős.

Kölnben mintegy 200 ember, köztük néhány zavargó, vett részt a városi dóm környékén, közvetlenül a főpályaudvar mellett kialakult zavargásokban. Egy ember megsérült, a hatóságok öt embert vettek őrizetbe. A rendőrség szóvivője szerint a későbbi incidensek inkább a halloweeni ünnepségekhez kapcsolódtak, mint a korábbi ifjúsági tüntetésekhez.

Összecsapások voltak Berlinben, Hamburgban és Brémában. Más városokból is zavargásokról érkeztek jelentések.

Berlinben a rendőrség feloszlatott egy esti tüntetést, miután a rendőröket kövekkel támadták meg, a tüntetők tűzijátékokat lőttek fel. A rendőrség szerint 27 rendőr szenvedett könnyű sérüléseket, és legfeljebb 56 tüntetőt vettek ideiglenesen őrizetbe. A tájékoztatás szerint a hangulat már a kezdetektől feszült volt, mivel sok résztvevő feketében öltözött és maszkot viselt. A felvonulást baloldali csoportok szervezték, és palesztinbarát aktivisták is részt vettek benne.

Hamburgban egy nagyrészt békés, mintegy 6700 ember részvételével zajló tüntetést zavargások követték a főpályaudvar közelében. Feketébe öltözött, részben arcukat eltakaró emberek tűzijátékokat lőttek fel. A rendőrség vízágyúval oltotta el a keletkezett lángokat, és paprikaspray-vel oszlatta szét a tömeget.

Brémában, ahol mintegy 2800 ember tüntetett, elszigetelt esetekben rendőröket ütöttek és rúgtak meg, miközben legalább egy szemeteskonténert felgyújtottak.