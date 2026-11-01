Óriásiak a károk a tüntetések után, a német rendőrség egész vasárnap kint van az utcákon

A zavargások azután történtek, hogy fiatalok tüntettek jobb iskolákért, a megnövekedett megélhetési költségek enyhítéséért és nagyobb társadalmi igazságosságért –- ez a tiltakozás része volt egy, Németország számos városában megrendezett tiltakozási napnak.

A tüntetések többsége incidensek nélkül zajlott le. Frankfurtban azonban a zavargók betörték az üzletek kirakatát, árukat loptak el a boltokból és megtámadták a rendőröket. A rendőrség több mint 30 embert vett őrizetbe, és lezárta a belváros egy részét.

A rendőrségi szóvivő vasárnap kijelentette, hogy

a zavargások során kifosztott üzleteket is védeni kell.

Elmondta, hogy egyelőre nem világos, hányan sérültek meg a zavargások során.

Hessen tartomány miniszterelnöke, Boris Rhein kijelentette, hogy megdöbbentették a frankfurti erőszakos túlkapások, amelyek nem maradnak következmények nélkül.

„Aki úgy viselkedik, mint a frankfurti belvárosi támadók, az kizárja magát a társadalmunkból. Azonosítjuk a támadókat, az elkövetői csoportokat és az események menetét, majd levonjuk a megfelelő következtetéseket”

– fogalmazott.