ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.94
usd:
327.93
bux:
145257.34
2026. november 1. vasárnap Marianna
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulójának Liverpool FC-Atlético Madrid mérkõzésén a liverpooli Anfield Stadionban 2026. szeptember 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Kiabáló gyerekek fogadták Szoboszlait az Arsenal-meccs előtt – videó

Infostart

Lehet, hogy mégis játszik 17.30-kor az Arsenal ellen? Szoboszlai Dominik is becsekkolt a csapat hivatalos szállodájába.

Szoboszlai Dominiket levideózták, midőn vasárnap reggel becsekkolt a Liverpool hivatalos szállodájába, ahol a délutáni Arsenal elleni Premier League-szuperrangadóra készülnek a vörösök – írta az Index.

Bár kora délután még nem hirdetett kezdő tizenegyet Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője, az mindenesetre biztató, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ott van a szállodában. A meccskeret szinte biztos, már csak az a kérdés, hogy a kezdő tizenegyben vagy a kispadon kap helyet a Liverpool jolly jokere.

A Liverpool az Arsenalt a 9. fordulóban fogadja, jelenleg a Manchester City áll az élen 21 ponttal az ugyancsak 21 pontos Arsenal előtt, de az ágyúsok még csak 8 meccset játszottak. Harmadik a Brighton 19, negyedik a Chelsea 16 ponttal. A Liverpool 15 ponttal az ötödik, de szintén csak nyolc meccsből. A vörösök ötös nyerő szériában vannak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kiabáló gyerekek fogadták Szoboszlait az Arsenal-meccs előtt – videó

premier league

arsenal

liverpool

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sipos György a történelmi vízhiányról: a társadalom csak lassan fogja fel a helyzet súlyát

Sipos György a történelmi vízhiányról: a társadalom csak lassan fogja fel a helyzet súlyát

Már közel egy évtizede monitorozzuk a hazai talajnedvességet egy országos hálózaton keresztül, és korábban soha nem állt még fenn ennyire súlyos helyzet – mondta el a Szegedi Tudományegyetem Természet- és Környezetföldrajz Tanszékének vezetője az InfoRádióban. Sipos György szerint egyre sürgetőbb a szemléletváltás, ám ésszel kell cselekedni, mert előfordulhat, hogy nagyobb bajt okozunk, mint amekkora előtte volt.
Révész Renáta Liliána az Arénában: a halál és a gyász is tabu, ezért nem tudunk róla beszélni

Révész Renáta Liliána az Arénában: a halál és a gyász is tabu, ezért nem tudunk róla beszélni

A gyász feldolgozásának módjáról beszélt a halottak napja közeledtével Révész Renáta Liliána pszichológus, gyásztanácsadó az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Erdő Péter: emlékezzünk saját „kedves halottainkra”, és azokra is, akikre már senki sem emlékezik

November 1-jén az összes szentet ünnepeljük

Dédapja feldúlt sírjáról is posztolt Magyar Péter, aki elhunyt szeretteire emlékezett

VIDEÓ
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
Költségvetés: kockázatok és mellékhatások. Nyeste Orsolya és Árokszállási Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.02. hétfő, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háborús kényszermunka: észak-koreaiak tízezrei dolgoznak napi 18 órát orosz gyárakban, és még a fizetésüket sem kapják meg

Háborús kényszermunka: észak-koreaiak tízezrei dolgoznak napi 18 órát orosz gyárakban, és még a fizetésüket sem kapják meg

Több mint 50 ezer észak-koreai dolgozhat orosz állami gyárakban úgy, hogy fizetésük nagy részét az államnak utalják át, mely részben ebből finanszírozza rakétaprogramját – derítette ki a Global Rights Compliance londoni székhelyű nemzetközi jogi alapítvány. A sztoriban feltűnik Vlagyimir Szokolov Putyin-közeli oligarcha neve is, aki a munkások toborzását intézheti, illetve ezen keresztül profitálhat belőle.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Felfigyeltek a magyar állampapírokra a nemzetközi piacon: komoly nyereséget hozhat az euróbevezetés

Felfigyeltek a magyar állampapírokra a nemzetközi piacon: komoly nyereséget hozhat az euróbevezetés

A magyar eurócsatlakozás lehetősége már a külföldi pénzügyi sajtó figyelmét is felkeltette.

BBC
Business Sport Travel Science
Shops looted as German cost-of-living protests turn violent

Shops looted as German cost-of-living protests turn violent

The protests in cities across Germany - including Berlin, Hamburg and Frankfurt - came on the same day hundreds of thousands also protested in France.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 1. 17:30
Itt a hatalmas fordulat a briteknél az EU-val kapcsolatban
2026. november 1. 16:45
A magyar turistákat is átirányítják, lezárják ezt a repteret egész novemberre Olaszországban
×
×