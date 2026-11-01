Kiabáló gyerekek fogadták Szoboszlait az Arsenal-meccs előtt – videó

Szoboszlai Dominiket levideózták, midőn vasárnap reggel becsekkolt a Liverpool hivatalos szállodájába, ahol a délutáni Arsenal elleni Premier League-szuperrangadóra készülnek a vörösök – írta az Index.

Bár kora délután még nem hirdetett kezdő tizenegyet Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője, az mindenesetre biztató, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ott van a szállodában. A meccskeret szinte biztos, már csak az a kérdés, hogy a kezdő tizenegyben vagy a kispadon kap helyet a Liverpool jolly jokere.

A Liverpool az Arsenalt a 9. fordulóban fogadja, jelenleg a Manchester City áll az élen 21 ponttal az ugyancsak 21 pontos Arsenal előtt, de az ágyúsok még csak 8 meccset játszottak. Harmadik a Brighton 19, negyedik a Chelsea 16 ponttal. A Liverpool 15 ponttal az ötödik, de szintén csak nyolc meccsből. A vörösök ötös nyerő szériában vannak.