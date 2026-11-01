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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a Preston North End és a Liverpool barátságos labdarúgó-mérkõzésén Prestonban 2025. július 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell

Szoboszlai a kispadon kezdett, majd pályára is lépett a csúcsrangadón

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ELŐZMÉNYEK

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik klubja, a Liverpool hazai pályán 1-0-ra kikapott a címvédő Arsenaltól az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A házigazdánál Kerkez a kezdőcsapatban kapott helyet, míg a sérülésből visszatérő Szoboszlai a kispadon kezdett, az Arsenal pedig a német Kai Havertz közeli találatával a 16. percben szerzett vezetést. Az első félidő folytatásában a hazaiak csak helyzetig, illetve keresztlécig jutottak, majd az 58. percben Szoboszlai is pályára lépett. Az egész mérkőzésen nagy volt az iram, de a Liverpool hiába birtokolta többet a labdát a második felvonásban, nem tudott egyenlíteni.

Kerkez a 67. percben szabálytalanul akadályozott meg egy kontrát, Noni Madueke buktatásáért sárga lapot kapott, majd a 81. percben lecserélték.

Az Arsenal sikerével átvette a vezetést a tabellán.

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Kezdőlap    Sport    Szoboszlai a kispadon kezdett, majd pályára is lépett a csúcsrangadón

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