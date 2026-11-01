Szoboszlai a kispadon kezdett, majd pályára is lépett a csúcsrangadón

A házigazdánál Kerkez a kezdőcsapatban kapott helyet, míg a sérülésből visszatérő Szoboszlai a kispadon kezdett, az Arsenal pedig a német Kai Havertz közeli találatával a 16. percben szerzett vezetést. Az első félidő folytatásában a hazaiak csak helyzetig, illetve keresztlécig jutottak, majd az 58. percben Szoboszlai is pályára lépett. Az egész mérkőzésen nagy volt az iram, de a Liverpool hiába birtokolta többet a labdát a második felvonásban, nem tudott egyenlíteni.

Kerkez a 67. percben szabálytalanul akadályozott meg egy kontrát, Noni Madueke buktatásáért sárga lapot kapott, majd a 81. percben lecserélték.

Az Arsenal sikerével átvette a vezetést a tabellán.