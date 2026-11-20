Jó kompromisszumnak nevezte Perlusz László a minimálbér-megállapodást az InfoRádió megkeresésére.

„Azért indultunk alacsonyabbról, mert úgy gondoltuk, hogy a magyar gazdaság állapota, az elmúlt két év gazdasági növekedése nem tesz lehetővé nagyobbat. Ugyanakkor azt is figyelembe kellett vennünk, hogy van egy megkötött bérmegállapodásunk, amit kompromisszumos javaslattal kell lezárni, és volt is esély arra, hogy az új kormányzat, az új gazdaságpolitika egyensúlyi gazdaságpolitikát fog teremteni, az európai uniós pénzeket haza lehet hozni, és jövő évben beindulhat a gazdasági növekedés, ami elmaradt az elmúlt két évben” – részletezte a vállalkozói tárgyalófél képviselője.

Mindezekkel együtt a tárgyalások folyamán abban maradtak, hogy ezekig a számokig talán el lehet menni; szerinte egy kicsit talán túl is mentek a gazdasági racionalitásnál, de ezek a szintek vállalhatók még a munkaadóknak, azoknak, akik „hajlandóak a technológiai megújulásra, a továbblépésre”.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége közleményt adott ki, amelyben azt írják, a megállapodás komoly munkáltatói vállalás, amelynek fájdalom nélküli teljesítéséhez a gazdasági feltételek javulására is szükség van.

A VOSZ is osztja ezt a véleményt, de összességében a munkaadói oldal egységes volt az aláíráskor, remélve egy 2,5 százalék körüli 2027-es gazdasági növekedést.

Biztató jelnek nevezte az eurócsatlakozás célként történt kitűzését – a konvergenciát – is.

Ha a fő számok nem valósulnak meg a gazdaságban, szerinte úgyis mindenki bajba kerül, de kétségtelen, hogy most a munkaadókon enélkül is bérnyomás van.

A garantált bérminimum 6,1 százalékkal emelkedik, ami számos vállalkozás számára nagyobb költségtételt jelenthet, mint maga a minimálbér. Ezt kommentálva Perlusz László tisztázta, ezt a számot volt nehezebb rögzíteni a tárgyalások során.

„Szakszervezeti követelés volt, hogy a szakképzettséget ismerjük el a minimális bértételekben is, ebben továbbra is partnerek vagyunk, noha a garantált bérminimum nagyon sok ágazatban jelentősebb megrázkódtatást, költségnyomást eredményez. Mégis úgy gondoltuk, hogy egy bérfelzárkóztatás érdekében eddig el lehet menni, és az a szám lesz az, ami nyomja felfelé a többi bért is majd” – értékelt Perlusz László.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.