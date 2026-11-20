A Mráz Ágoston Sámuel vezette kutatóintézet felmérését a Magyar Nemzet közölte. Az adatok szerint a Mi Hazánk 8 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg a többi párt együttesen 2 százalékon áll. A megkérdezettek 14 százaléka nem tudott vagy nem kívánt válaszolni a pártpreferenciájára vonatkozó kérdésre.

A Nézőpont Intézet a Mi Hazánk szavazótáborát mintegy 610 ezer főre becsüli. A pártpreferencia-adatokból számított becslések szerint tehát a Tisza Párt rendelkezhet a legnagyobb táborral.

A Nézőpont Intézet korábban módszertani önvizsgálatot tartott, amelynek nyomán jelezte: a jövőben elsősorban nem pártpreferencia-méréseket, hanem mélyebb összefüggéseket feltáró, kutatásalapú elemzéseket kíván publikálni.

Mráz Ágoston Sámuel egy interjúban elismerte, hogy volt olyan kutatásuk, amely a Tisza Párt vezetését mutatta. Az intézet vezetője elnézést kért azoktól, akik úgy érezték, hogy félrevezették őket. Azt is hozzátette, hogy a helyzet még ennél is súlyosabb volt, hiszen az utolsó napokban már a saját méréseiknek sem hittek.