Gyengén szerepelt a magyar párt a szerbiai választásokon

Közölte: az előzetes adatok alapján a VMSZ két-három parlamenti mandátumra számíthat. Azt mondta, a kampány során tapasztalt hangulat alapján ennél több képviselői hely megszerzésében reménykedtek, ugyanakkor kiemelte, hogy a párt talpon maradt, és várhatóan a szerbiai politikai élet harmadik vagy negyedik legerősebb parlamenti szereplője lesz.

Pásztor Bálint rámutatott, hogy a választás referendum jellegű légkörben zajlott, és olyan politikai pártok is kiestek a parlamentből, amelyek az elmúlt 36 évben folyamatosan rendelkeztek képviselettel. Hozzátette: az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista és az Aleksandar Vucic vezette Egyesült Szerbia lista mellett csak a nemzeti kisebbségi pártok szerezhetnek mandátumot.

A pártelnök örömét fejezte ki, amiért a választás demokratikus légkörben zajlott, és magas volt a részvételi arány. Megköszönte a választópolgárok részvételét, különösen azoknak a támogatását, akik a VMSZ-re szavaztak.

Pásztor Bálint gratulált a választást megnyerő egyetemista mozgalomnak, és megköszönte a veszteseknek, hogy elismerték vereségüket. Véleménye szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy Szerbiában a választást követő napokban is megmaradjon a béke és a nyugalom.

Hangsúlyozta: a VMSZ számára a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak a következő parlamenti ciklusban is lesz képviselete a szerb törvényhozásban.

A VMSZ-nek a leköszönő parlamentben hat képviselője volt, így az előzetes eredmények alapján a párt parlamenti mandátumainak száma jelentősen csökkent.

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfő hajnali részleges eredményei szerint az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű tömörülés 1 976 861 szavazattal, 51,64 százalékkal vezetett. Az Aleksandar Vucic - Egyesült Szerbia lista 1 527 150 voksot, 39,90 százalékot szerzett.

A bizottság 5 óra 25 perces kimutatása szerint a 8392 szavazóhelyiség közül 7681 eredményét dolgozták fel, ami 91,53 százalékos feldolgozottságot jelentett. A feldolgozott szavazóhelyiségek adatai alapján a részvételi arány 68,61 százalékos volt.

Az eddigi kisebbik kormánypárt, az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt 85 867 szavazattal 2,24 százalékon állt, a háromszázalékos parlamenti küszöb alatt.

A Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) az eddigi feldolgozottság alapján 34 211-en voksoltak, ami 0,89 százalékot jelent.

A nemzeti kisebbségi listákra, így a VMSZ-re sem vonatkozik a háromszázalékos küszöb, ezek ennél alacsonyabb eredménnyel is részt vehetnek a mandátumok elosztásában.