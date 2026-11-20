Kilencéves korában elpusztult a cincinnati állatkert világhírű vízilova, Fiona, miután lenyelte egy látogató sapkáját – közölte csütörtökön az amerikai állatkert. Az orvosok több napig küzdöttek az életéért, de a víziló termete miatt műtéti beavatkozásra nem volt lehetőség.

Fiona 2017 januárjában, hat héttel idő előtt, mindössze 13 kilogrammosan született. Az újszülött nílusi vízilovak általában 45 kilogrammot nyomnak, Fiona pedig olyan gyenge volt, hogy járni is alig tudott, és nem bírt elég sokáig állva maradni ahhoz, hogy anyjától szopjon.

Gondozásába a helyi gyermekkórház ápolói is bekapcsolódtak, akik a koraszülöttek ellátásában szerzett tapasztalataikkal segítették az állatkert munkatársait.

A Team Fiona nevű gondozócsapat rendszeresen beszámolt a kis víziló fejlődéséről, amelyet hamarosan világszerte milliók követtek az interneten.

Fiona az évek során az állatkert legnépszerűbb lakója lett. Rajongói leveleket kapott, gyermekkönyvek főszereplőjévé vált, és még sört is elneveztek róla. Különösen népszerűek voltak azok a videók, amelyeken gondozói felolvassák neki a leveleit, vagy éppen elalszik fürdetés közben. Ausztráliából, Németországból, Brazíliából és Japánból is érkeztek látogatók Cincinnatibe, hogy személyesen találkozzanak vele.

A múlt héten az állatkert egyik látogatója a levegőbe dobta kötött sapkáját, amelyet egy mennyezeti ventilátor egy 30 centiméteres résen át Fiona kifutójába repített.

A víziló lenyelte a sapkát, amely elakadt az emésztőrendszerében.

A több mint 900 kilogrammos állatot éjjel-nappal ápolták, de az állatorvosoknak nem sikerült eltávolítaniuk az idegen tárgyat. Gyógyszerekkel és vastagbéltükrözéssel is próbálkoztak, sőt egy közeli lófarmról vibrációs berendezést is kölcsönöztek abban a reményben, hogy a rezgés segíthet továbbjuttatni a sapkát. Műtétre Fiona mérete miatt nem volt lehetőség.

„Sokkot kaptunk. Nem számítottunk erre a végkifejletre. Addig küzdött, ameddig csak bírt” – mondta Dave Jenike, az állatkert igazgatója.

Halálhírére virágokat és búcsúüzeneteket helyeztek el az állatkert előtt álló, Fionát és anyját ábrázoló szobornál. Egy férfi, aki térdprotézisműtétje és szívműtétje után rendszeresen az állatkertben sétálva lábadozott, a CNN-nek elmondta, hogy az úti célja mindig Fiona kifutója volt. Különösen szerette a víziló kitartását, azt, ahogyan a látogatókhoz közeledett, és ahogyan a fülét mozgatta.

„Fiona Cincinnatiben a kitartás és az öröm jelképe volt. Rengeteg ember arcára csalt mosolyt, a gyerekek és szüleiktől kezdve a világ minden tájáról érkező látogatókig”

– írta az X-en Aftab Pureval, a város polgármestere.

„Egész életemben nem ismertem olyan állatot, amelyet ennyire szerettek volna” – búcsúzott Fionától Thane Maynard, az állatkert igazgatótanácsának vezetője.