A tájékoztatás szerint Donald Trump amerikai elnök teljes mértékben támogatta a kiberbiztonsági igazgató elbocsátását. A döntést azzal indokolták, hogy az igazgató nem rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges képességekkel.

Cairncross vezette többek között a hatékonyabb mesterséges intelligencia (MI) modellek szabályozásáról szóló tárgyalásokat.

A tisztséget ideiglenesen Kirsten Davies, a hadügyminisztérium jelenlegi informatikai igazgatója tölti be.

Az átszervezést a Trump-kormány a kiberbiztonsági csapat megerősítésével indokolja. A munkában többek között Jay Clayton nemzeti hírszerzési igazgató, valamint Marco Rubio külügyminiszter és nemzetbiztonsági tanácsadó is részt vesz. A változtatásokra azt követően kerül sor, hogy az elmúlt napokban több technikai incidens is történt az Egyesült Államokban.

A legutóbbi technológiai zavarok valószínűleg összefüggésben állnak azzal, hogy a vállalatok a mesterséges intelligencia térnyerésével egyre gyorsabban igyekeznek kijavítani az újonnan felfedezett szoftveres sebezhetőségeket - nyilatkozták kiberbiztonsági szakértők a Reuters brit hírügynökségnek. A fejlett MI-eszközök megkönnyítik a vállalatok számára, hogy feltárják kiberbiztonsági rendszereik gyenge pontjait.

Az amerikai hírszerzés egyik vezető tisztviselője szerdán kijelentette, hogy a zavarok karbantartási munkálatokhoz és műszaki változtatásokhoz kapcsolódó, egymástól független szolgáltatáskimaradások voltak, és nem egy összehangolt vagy államilag támogatott támadásról volt szó.

Cairncross utódját az amerikai szenátusnak kell jóváhagynia, amelyet januártól a demokraták irányítanak.