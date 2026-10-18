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Zsidó telepesek felgyújtotta olívaültetvény ég a ciszjordániai Náblusz közelében fekvő falu, Burin környékén 2023. július 16-án. A palesztin Vörös Félhold szerint három palesztin ember megsebesült az incidensben.
Nyitókép: MTI/EPA/Alaa Badarneh

Álarcos telepesek palesztinokra és nyugati diplomatákra támadtak Ciszjordániában

Infostart / MTI

Álarcos telepesek az Izrael által megszállva tartott Ciszjordániában palesztinokra, katolikus tisztségviselőkre és nyugati diplomatákra támadtak – közölte szombaton a belga külügyminiszter.

Maxime Prévot elmondta, hogy a megtámadottak között van a belga főkonzul, francia és lengyel diplomaták, valamint egy francia polgármester, egy belga gépjárművet pedig megrongáltak.

„Olajbogyó-szüretelés, tudósítás vagy diplomáciai feladatok teljesítése közben senkit sem fenyegethet támadás veszélye" – szögezte le a belga külügyminiszter.

Prévot közölte: Belgium folytatja a nyomásgyakorlást az erőszak elkövetőinek és azok támogatóinak a felelősségre vonása érdekében.

A francia, belga és lengyel külképviselet konvoja a diplomatákkal Taibébe tartott, amikor a palesztinokat az olajbogyószüretben megakadályozni szándékozó telepesek rájuk támadtak, megfenyegették a diplomatákat, a 78 éves Bernard Baudoux-t, az észak-franciaországi Aulnoye-Aymeries kommunista polgármesterét pedig megrugdosták - közölték szemtanúk és diplomaták. A polgármester nem szorult kórházi ápolásra.

Noel Barrot francia külügyminiszter szombaton az X-en felszólította az izraeli hatóságokat, hogy „sürgősen vessenek véget a bűnöző erőszaknak", vegyék őrizetbe és vonják felelősségre a telepestámadás felelőseit.

Gideon Szaar izraeli külügyminiszter "határozottan elítélte a súlyos erőszakcselekményeket", amelyeket „izraeli zavargóknak" tulajdonított, ugyanakkor szemrehányást tett az érintett európai konzulátusoknak, amiért nem egyeztették a látogatást az izraeli hadsereggel.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala a történtek után "ellenőrzött bizonyítékok híján" kétségét fejezte ki az X közösségi oldalon a telepesek támadása kapcsán, és bírálta az Izrael és a ciszjordániai telepesek ellen indított „rágalmazó" hadjáratot.

Ezek az információk „az Izrael és Júdea-Szamária zsidó lakosai elleni lejárató kampány keltette nyugtalanság légkörében érkeznek az olajbogyószüret idején, szenzációhajhász főcímekre alapozva, amikor még minden tény nem is ismert" – reagált Benjámin Netanjahu hivatala Ciszjordániát bibliai nevén nevezve.

Az izraeli rendőrség közölte: nyomozást indított az ügyben.

Az izraeli telepesek az utóbbi időben egyre gyakrabban lépnek fel támadóan, hogy megakadályozzák az olajbogyószüretet az 1967 óta megszállva tartott palesztin területen.

Pénteken telepesek súlyosan megsebesítették a The Washington Post című amerikai napilap fotóriporternőjét, Heidi Levine-t, aki az olajbogyószüretről tudósított, a nő kezét szombaton műteni kellett. Netanhaju ezt az Abu Falah-i palesztin olajbogyó-szüretelők elleni támadást, amelyben több mint ötven telepes vett rész, szintén „állítólagosnak" nevezte. A támadást más újságírók és aktivisták videofelvételekkel és fényképekkel dokumentálták.

Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete szombaton azt követelte, hogy Izrael zárja börtönbe az érintett telepeseket.

„Egy fotoriporternő maszkos gyávák általi megtámadása méltatlan terrorcselekmény" – írta Huckabee az X-en.

A múlt héten az AFP fotósát bántalmazták egy hasonló támadás során.

A ciszjordániai telepeken több 500 ezer izraeli él a nemzetközi jog szerint törvényellenesen létrehozott telepeken, mintegy 3 millió palesztin mellett.

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