Izrael őrizetbe vette a zavargó zsidó telepeseket

A rendőrség Olajfalevél néven akciót indított Ciszjordániában a világszerte felháborodást kiváltó incidensek, a Heidi Levine fotóriporter és a térségbe látogató diplomaták elleni támadások után, amelyeket az amerikai kormányzat magas rangú tisztségviselői is elítéltek.

Az előállított személyeket azzal gyanúsítják, hogy részt vettek a támadásokban. A rendőrség szerint olyan bizonyítékokat találtak, amelyek összekötik őket a terhükre rótt cselekményekkel.

Az akcióban több járművet is lefoglaltak a hatóságok.